Brasil disfruta con Ancelotti

Carlo Ancelotti afina las teclas para sacar la mejor versión de la selección de Brasil. Lo demostró pasando por encima de Chile con un contundente 3-0 para adjudicarse la segunda posición en las eliminatorias del Mundial 2026 solo por detrás de Argentina. Una imagen que cobra fuerza acerca de las aspiraciones del conjunto carioca para volver a ser una de las grandes favoritas.

Sin Vinicius, Rodrygo ni Militao en la lista, el técnico italiano pudo resolver el partido con solvencia gracias a los goles de Estêvão, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes, posición que le hace depender de sí mismo para quedarse con el segundo escalón a falta de la última jornada.

Se vio una versión de Brasil muy ofensiva, donde el equipo salió con cuatro delanteros y demostró un dominio brutal en el césped. Tras una fuerte presión brasileña, con varias finalizaciones seguidas rechazadas por la defensa chilena, Brasil se puso en ventaja en el minuto 38 con una jugada por la izquierda y luego de que Estêvão aprovechara en la línea el balón dejado por Vigouroux tras un globo de Raphinha. El primer gol del atacante de 18 años del Chelsea con apenas seis partidos con la ‘canarinha’.

Brasil coge ritmo para el Mundial

La defensa chilena comenzó a abrir grietas en la segunda parte, controlando el esférico y buscando pases filtrados hasta que Carletto movió fichas para ampliar el marcador. Fue dar entrada a Luiz Enrique para que este aportase ese pase que rompiese a Chile. Tras evadir a varios rivales, se coló en el área y asistió al recién ingresado Lucas Paquetá en el minuto 72.

Tan solo cuatro minutos después, Bruno Guimarães amplió el marcador al aprovechar un rebote de un disparo de Luiz Henrique, que nuevamente invadió el área tras evadir varios defensas chilenos.

La Canarinha, que ya había garantizado cupo en el Mundial, aprovechó el empate de Ecuador para asumir en solitario el segundo lugar, con 28 puntos, a 10 del inalcanzable líder Argentina.

«Ahora estoy muy tranquilo. Tengo la confianza de que este equipo puede hacer cosas muy buenas. Estoy convencido de que este equipo tiene condiciones de competir con todos los de gran nivel. Tenemos que seguir en esa línea porque estoy convencido de que si pudimos tener la portería a cero en estos tres partidos, tenemos la oportunidad de ganar los que vienen», confesó Ancelotti en rueda de prensa.