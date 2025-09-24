El capitán del Levante raja del comportamiento de Vinicius: “Hay que decir basta”

Vinicius Júnior brilló por primera vez esta temporada con el Real Madrid. Después de muchos rumores acerca de su relación con Xabi Alonso y el ruido de Arabia Saudí, el delantero fue el mejor jugador en la victoria de este martes frente al Levante. Tres puntos que llevaron su firma gracias a su gol y asistencia para volver a besar el escudo. Sin embargo, los rivales han vuelto a poner el foco en cómo es su comportamiento en el césped.

El capitán del conjunto valenciano, Unai Elgezbal, habló después del partido sobre el encontronazo que tuvo con el brasileño a raíz de su penalti provocado a Kylian Mbappé cuando el partido andaba en el 1-2. Barrió al francés a su pierna de apoyo cuando este le hizo un recorte e Isidro Díaz de Mera no dudó en señalar la pena máxima. Sin embargo, la tensión empezó cuando el central discutió con Vinicius antes del lanzamiento.

Aunque el árbitro avisó a los dos previo al gol, Elgezbal se quedó a gusto: «No quiero añadir más leña al fuego, pero es verdad que cuando nos faltan al respeto a la afición, al equipo que representamos…Somos personas y debemos decir basta. Es un jugador con mucho potencial, pero hay situaciones que no las paso. Transmito unos valores que hay que decir basta. No era el momento porque estaba fuera de lugar. Prefiero dejarlo ahí, yo defiendo a mi gente», explicó.

El Real Madrid recupera a Vinicius

Hasta ahora, el extremo no estaba teniendo el ritmo que necesita un futbolista como él. Su participación en el juego de Xabi Alonso estaba siendo irregular y eso le hizo quedarse algunos partidos en el banquillo como prueba de que en la plantilla no hay nadie intocable si no está al 100%. Ante el Levante jugó los 90 minutos, y el técnico tolosarra elogió su partido.

«Ha hecho muy buen partido. Ha estado desequilibrante. Ha estado en todo. Ha sido fundamental ese primer gol para darnos confianza. Vini ha hecho un partido muy bueno y completo. Estoy muy contento por él», explicó en rueda de prensa. Un examen de sobresaliente de cara al derbi de este sábado en el Metropolitano que, salvo sorpresa, volverá a estar en el once ideal.