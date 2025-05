Zubimendi no es el elegido por el Real Madrid

El nombre de Martín Zubimendi ha estado encima de la mesa de los despachos de Valdebebas en los últimos meses. Normal. El internacional español es uno de los jugadores que más ha destacado en los últimos tiempos en nuestro fútbol, pero desde el Real Madrid son plenamente conscientes de que lo que necesita reforzar el equipo de cara a la próxima temporada no es la posición que ocupa el todavía jugador de la Real Sociedad. La inminente llegada de Xabi Alonso al club no cambia esta percepción.

El Real Madrid peina el mercado en busca de un futbolista que refuerce la zona más creativa del centro del campo. No buscan un Kroos, porque saben que es imposible encontrar un jugador como el alemán, pero sí un jugador con características parecidas. Un generador de juego que forme al lado de Tchouaméni y Camavinga, dos apuestas del club blanco que seguirán la próxima temporada en la entidad madridista.

Obviamente, los informes que el Real Madrid maneja de Martín Zubimendi son excelentes. Gusta su forma de ser dentro del campo, una persona centrada, familiar y tranquila, como su manera de entender el juego. Es un jugador lleno de calidad, pero en la entidad madridista saben perfectamente que su lugar en la plantilla está cubierto.

También echa para atrás el precio. La cláusula de Martín Zubimendi es de 60 millones de euros y por mucho que el Real Madrid mantenga una excelente relación con la Real Sociedad, son plenamente conscientes de que a la hora de pasar por caja los donostiarras no cederán. Tienen ejemplos recientes, como sucedió con Odriozola o Illarramendi.

Por lo tanto, en estos momentos Zubimendi no es una opción para el Real Madrid. El club blanco no tiene entre sus planes lanzarse a por su fichaje este verano. La entidad blanca busca reforzar el centro del campo, pero el internacional español no está en esa hoja de ruta que tantísimo respetan por Valdebebas.

Ceballos tranquiliza al club

Al mismo tiempo, el crecimiento de Dani Ceballos esta temporada ha reducido esta emergencia. Sí, el Real Madrid sabe que es necesario aumentar la calidad en el centro del campo. Sobre todo, si Modric, cuyo futuro está en el aire, ya que finaliza contrato al final de la presente temporada y, en principio, no renovará, no continúa. Pero también es cierto que en estos momentos el utrerano se ha convertido en un jugador fundamental en el centro del campo madridista.

Ceballos, con contrato hasta 2027, seguirá la temporada que viene en el Real Madrid y la idea es que su peso dentro del equipo siga en aumento. Este curso está dando un paso al frente que se llevaba esperando mucho tiempo y que, por fin, ha llegado. Ha encontrado la regularidad necesaria para poder demostrar todo su fútbol y calidad.

La irrupción de Güler

Además, el rendimiento de Arda Güler como interior en las últimas semanas ha sido un acicate extra para que al Real Madrid se le quiten las ganas de fichar un refuerzo para el centro del campo y menos a un precio de 60 millones. Zubimendi es un jugador que gusta, pero consideran que su posición está más que poblada en la medular de un club blanco que espera no sufrir tantísimas lesiones. De hecho, después de este año sería extraño ver volver a otro centrocampista como Fede Valverde al lateral diestro tras el fichaje asegurado de Trent Alexander-Arnold.