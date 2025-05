Liverpool entra en erupción tras el anuncio de la marcha de Alexander-Arnold: «Rata…»

El anuncio de Trent Alexander-Arnold de que dejará el Liverpool al término de la temporada ha provocado una reacción por parte de los aficionados del conjunto red contra el futbolista. Su más que probable fichaje por el Real Madrid ha llevado a los hooligans de Anfield a cargar contra el lateral, canterano del club y que aspiraba a ser una leyenda histórica como lo es Steven Gerrard. «Rata» o «traidor» son sólo algunos de los calificativos que le han dedicado tras anunciar su salida de la entidad una vez finalice el curso.

Alexander-Arnold ha hecho oficial en la mañana del lunes que dejará el club cuando termine la Premier League. El futbolista termina su contrato en junio y no renovará su vinculación. Es la primera opción y casi única para que el Real Madrid refuerce el lateral derecho, hasta el punto de que los blancos valoran la opción de incorporarlo antes de que comience el Mundial de Clubes, cuando todavía tendrá contrato en vigor con el Liverpool.

La afición ha recriminado a Alexander-Arnold su intención de fichar por el Real Madrid de cara a la próxima temporada, incumpliendo así una promesa que hizo de querer estar toda su vida en el Liverpool. Uno de los más críticos ha sido Jamie Carragher. El legendario defensa se ha pronunciado al respecto y ha señalado que «cambiar el rojo del Liverpool por el blanco del Real Madrid significa que ha elegido convertise en rival».

«La afición del Liverpool no creía que Alexander-Arnold viera su camino de la misma manera que Owen y Beckham, porque decía que su sueño era ser capitán del club y seguir los pasos de su ídolo Gerrard», ha destacado el histórico futbolista del Liverpool.

«Los fans, obviamente, se enfadarán. Me encanta ver a un chico nacido en Liverpool jugando en el Real Madrid. Una parte de mí piensa ‘bien hecho’», ha proseguido antes de calificar la decisión de Arnold como «convertise en rival» de los reds. No ha sido lo único que ha dicho Carragher al respecto de Alexander-Arnold: «La salida del Liverpool no es fácil, ni debería serlo. Todos sabemos que existe una pirámide futbolística, y el prestigio del Real Madrid y el Barcelona los ha situado en la cima durante mucho tiempo…».

«Hay muchos ejemplos de grandes jugadores que dieron un servicio estelar allá donde fueron, pero que ya no sienten un vínculo emocional con nadie. Owen es el más obvio. Su relación con The Kop se quebró tras dejar Anfield. Paul Ince fue otro al dejar el Manchester United. ¿Fue Ince tan influyente en el ascenso del United bajo la dirección de Sir Alex Ferguson como Roy Keane? Diría que sí. Ambos fueron brillantes centrocampistas, pero solo uno es considerado el Sir Manchester United», ha señalado Carragher, comparando a Trent Alexander-Arnold con otros futbolistas que dejaron su equipo siendo considerados unos de los más queridos por el club.

Arnold y el Liverpool han confirmado lo que era un secreto a voces: que el futbolista no renovará su vinculación más allá del 30 de junio. El Real Madrid tiene tan avanzado su fichaje que podrían incluso incorporarlo antes de que llegue esa fecha, para poder disputar el Mundial de Clubes. El Liverpool, que no estará en la cita de la FIFA, ha hecho saber a los blancos que se podrá incorporar para el campeonato que se estrena este curso siempre que abonen un millón de libras como compensación y se hacen cargo del último mes de salario que le correspondería, equivalente a otro millón, aproximadamente.