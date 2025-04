La conversación secreta de Alexander-Arnold con el dueño del Liverpool antes de marcharse al Real Madrid

Trent Alexander-Arnold está más fuera que dentro del Liverpool y, salvo sorpresa, será jugador del Real Madrid la próxima temporada. No obstante, por ahora, Trent sigue luciendo de Red, aunque sus días están contados, y él lo sabe muy bien. En la celebración del 20° título de la Premier League cosechado por el cuadro de Anfield, el lateral derecho fue cazado con el CEO del equipo de la Merseyside.

En pleno césped, y mientras toda la plantilla celebraba el título, el jugador mantuvo una conversación reservada con John W. Henry. Según la investigadora y forense Nicola Hickling, el CEO de los Reds se acercó a Alexander-Arnold con un mensaje directo: «Quiero que hagas lo correcto».

El futbolista, visiblemente inquieto, respondió con cautela, y el dueño del Liverpool le animó a tomar una decisión sin miedo. «Es lo mejor y no te asustes», insistió Henry, dejando claro que el club no tiene intención de retenerle a la fuerza. Ante la pregunta de Trent sobre si debía decidir ya, la respuesta fue contundente: «Por supuesto. Avísales», en referencia a la afición que abarrotaba las gradas.

What did Trent Alexander-Arnold say to Liverpool owner John W. Henry? 🤔

Trent was seen in deep conversation with Henry after Arne Slot’s side sealed the title and forensic lipreader Nicola Hickling has told @OLBG what she thinks was said 😱

Betting is still currently suspended… pic.twitter.com/a5LTXbo5Wr

— OLBG.com (@OLBG) April 28, 2025