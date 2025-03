Novedad en la Liga: por primera vez se abrirá el mercado de fichajes… ¡el 1 de junio!

Habrá mercado de fichajes estival anticipado. Javier Tebas ha anunciado que la próxima ventana de traspasos será corta, pero intensa. «Lo hemos aprobado hoy en una Asamblea de Clubes. Hemos hecho una especial para esto», confirmó el presidente de la Liga. Porque sí, habrá un ‘pre mercado’ para el Mundial de Clubes. Del 1 al 10 de junio, Real Madrid y Atlético podrán reforzarse para dicha competición, ya que son los dos únicos españoles que disputarán esa nueva Copa del Mundo.

El Real Madrid debutará su epopeya en ese nuevo Mundial de Clubes el 18 de junio, en Miami (21:00 h española). Los blancos se enfrentarán al ex equipo de Neymar, el Al Hilal saudí. El segundo encuentro se disputará en el Bank Of America Stadium de Charlotte, el 22 de junio, también a las 21:00 h española. Allí, los madridistas se reencontrarán con el Pachuca, rival que derrotó por 3-0 en la final de la Copa Intercontinental. El último choque de la fase de grupos será contra un club europeo. El 27 de junio, esta vez a las 03:00 h española, Chamartín se medirá al Salzburgo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Algunos madridistas acaban contrato el 30 de junio

Por ende, en caso de que haya un nuevo fichaje en Valdebebas, el futbolista solamente tendrá ocho días para adaptarse al sistema de Carlo Ancelotti. Además, La FIFA ha establecido que se permitirá la extensión de contratos por un período específico para cubrir la posible finalización de los vínculos laborales antes de que concluya el Mundial de Clubes.

Es decir que, en caso de llegar a la final, que se disputará el 13 de julio, Lucas Vázquez, Modric, y Jesús Vallejo podrían estar inscritos. Los tres jugadores acaban su contrato el próximo 30 de junio. Entonces, se supone que no podrán estar en dicha cita. Sin embargo, la nueva norma de la FIFA afirma que los clubes podrán ‘renovar’ a sus atletas por algunos días.

¿Alexander-Arnold con el Madrid a partir de junio?

Trent Alexander-Arnold será jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada. El fichaje está prácticamente cerrado y en Valdebebas se da por seguro que el inglés, íntimo amigo de Jude Bellingham, reforzará la banda derecha del conjunto blanco el próximo curso. Sin embargo, el plan de la entidad madridista es que pueda comenzar a vestir de blanco antes, es decir, cuando dé inicio el Mundial de Clubes que se celebrará este verano en Estados Unidos.

Existe la posibilidad de que su fichaje se adelante, permitiéndole disputar el Mundial de Clubes con los blancos. La FIFA abrirá un periodo de transferencias excepcional entre el 1 y el 10 de junio, por lo que si ambos clubes llegan a un acuerdo, su traspaso podría precipitarse, dándole la oportunidad de jugar en una competición en la que los ingleses no estarán presentes.

Para que esto se materialice, el Real Madrid deberá negociar con el Liverpool para cerrar un acuerdo económico. Una de las opciones podría ser que el equipo madridista se haga cargo del salario de Arnold durante los últimos días de su contrato con los reds. La entidad presidida por Florentino Pérez va a considerar esta posibilidad y ve con buenos ojos aprovechar esa ventana excepcional de la FIFA para reforzar la plantilla de cara al Mundial de Clubes.