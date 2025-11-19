Ana Rosa sube la audiencia de Telecinco mientras sigue atacando al Gobierno

Ana Rosa Quintana es la gran alegría de Telecinco ya que su matinal es de los espacios que mejor funcionan en la cadena principal de Mediaset. El martes 18 de noviembre El programa de Ana Rosa marcó un estupendo 14% de share, su mejor marca desde el 17 de octubre y el cuarto mejor resultado de la temporada. Una de las claves del éxito de la periodista es su análisis político centrado, en gran medida, en atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles, por ejemplo, Quintana ha dedicado un mordaz y directo editorial a los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y ha destacado el contenido del último informe de la UCO. «El Gobierno más limpio de la historia tenía una organización criminal bombeando corrupción desde su corazón hasta todas las arterias del sistema. La organización liderada por Súper Santos Cerdán salpica tanto al Gobierno como al partido. Comisiones del 2% y ramificaciones con adjudicaciones de obra que llegan hasta Marruecos», ha dicho entre otras cosas la comunicadora de Mediaset.

El programa de Ana Rosa anotó el pasado martes un 14% de share, su mejor marca desde el 17 de octubre y el cuarto mejor resultado de la temporada. Creció así 1,6 puntos frente al lunes y dos puntos si lo comparamos con el martes anterior. Ese día fue la excepción de Telecinco (la media de la cadena es de 9,1%), porque fue el más competitivo de la cadena y uno de los pocos que superan el doble dígito. Ese martes, por ejemplo, sólo rebasaron las dos cifras, además de AR, El diario de Jorge (10,6%) y La que se avecina (10,1%).

Como decíamos, uno de los puntos fuertes de El programa de Ana Rosa es su análisis político y los editoriales de la presentadora. El miércoles 19 de noviembre, por ejemplo, Quintana analizó los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y destacó el contenido del último informe de la UCO.

Ana Rosa comenzó alegando que: «Buenos días. Gastar y gastar. Esta frase del último informe de la UCO lo resume todo. El Gobierno más limpio de la historia tenía una organización criminal bombeando corrupción desde su corazón hasta todas las arterias del sistema. La organización liderada por Súper Santos Cerdán salpica tanto al Gobierno como al partido. Comisiones del 2% y ramificaciones con adjudicaciones de obra que llegan hasta Marruecos».

«Ni Sánchez ni sus ministros sabían nada y ponían las dos manos en el fuego por Cerdán. Hoy los ministros aparecerán con las manos vendadas en el Congreso. Y del gambón a Gabón, porque la trama, mientras comía en marisquerías, también intentaba adjudicarse obras en Gabón. Pero nadie sabía nada de un despliegue que incluía movimientos en el extranjero, tarjetas black y hasta un piso franco. Paqui, mujer de Cerdán, es la metáfora que mejor resume todo», analizó la presentadora de El programa de Ana Rosa.

«Los empresarios de la trama se quejaban de que no dejaba de gastar y gastar y aseguraban que la conocían todas las dependientas del Corte Inglés. Las manos derechas del presidente se movían entre Ferraz, Moncloa y la planta gourmet de los grandes almacenes, y así hasta gastar 6,7 millones. Cerdán, como buen electricista, enchufó a su mujer, a su hermano y a su cuñado. Seis días después de la moción de censura que llevó a Sánchez al Gobierno para regenerar el país, Cerdán negoció con el PNV tres puestos para asegurarse las adjudicaciones. Ahora entendemos el silencio de Aitor Esteban y su frase a Rajoy. «Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano». La leña la ponía Koldo y el grano Cerdán. Hoy el Gobierno hablará en el Congreso de unos presupuestos ficción y una senda de gasto fake. Podría llamarse la senda de gasto Paqui: Gastar y gastar», finalizó.