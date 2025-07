Dakota Johnson adelanta cómo será su debut como directora: «No dejaré que nadie más lo haga»

La transición del mundo de la interpretación a la dirección es un hábito común en Hollywood desde casi los albores de la meca del cine. Orson Welles, Clint Eastwood, Kevin Costner o Ben Affleck demostraron cómo su talento interpretativo podía tener paralelamente, una fuerte presencia tras las cámaras. Algunos ejemplos recientes son el de Zoë Kravitz con Parpadea dos veces o Kristen Stewart y su The Chronology of water. Ahora, la siguiente en la lista de la nueva camada de autoras es Dakota Johnson, quien hará su debut como directora con un largometraje cuyo título todavía no ha sido revelado.

Mucho antes de verla en el papel de cineasta, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson estrenará Materialistas, una comedia romántica en la que estará acompañada por Pedro Pascal y Chris Evans. Este filme protagonizado por Dakota Johnson es la segunda cinta como directora de Celine Song, cuyo estreno autoral fue una auténtica sorpresa en 2023 gracias a la bella y tremendamente poética, Vidas pasadas. Materialistas llegó a los cines estadounidenses el pasado 13 de junio recaudando 45 millones de dólares en Norteamérica. En España todavía tendremos que esperar hasta el 14 de agosto para poder verla proyectada en cines. Este mismo año, Johnson tiene pendiente la llegada a la cartelera de Splitsville y en 2026 formará parte del elenco de Verity, un drama protagonizado por Josh Harnett y Anne Hathaway. Así que tras rodar su primer cortometraje titulado Loser Baby y de ejercer como productora ejecutiva en cintas como ¿Todo bien? y Daddio, la actriz parece enfocada en asumir por fin su faceta como realizadora.

Dakota Johnson debuta como directora

Dakota Johnson debutará como directora dirigiendo a Vanessa Burghardt, la joven intérprete con la que compartió reparto en Bailando por la vida. Hace algunas horas, en su participación en el Festival de Cine de Karlovy Vary, la nieta de la también actriz Tippi Hedren expresó que el proyecto era “muy cercano a su corazón” y que consideraba a Burghardt, una “increíble actriz autista”.

La carrera de Johnson como actriz ha tenido grandes vaivenes profesionales. Desde el éxito comercial de la trilogía 50 sombras de Grey al fracaso estrepitoso de Madame Web. Aunque ambas le valieron hasta tres premios Razzie a la peor actriz. Sin embargo, dicha tendencia peyorativa impuesta por la crítica no ha evitado que a día de hoy siga siendo una de las estrellas jóvenes más queridas. Ni tampoco se ha mermado su confianza en su futuro debut si está acompañada de Burghardt.

«Siempre he sentido que no estoy lista para dirigir un largometraje», comenzaba explicándole a Variety. No obstante, instantes después aseguró que sólo ella dirigirá la historia que tiene entre manos: «No tengo la confianza necesaria, pero con ella me siento muy protegida y la conozco muy bien. Puedo ver este mundo, así que no dejaré que nadie más lo haga. Esa es la verdadera solución».

No quiere gente poco colaborativa

En sus declaraciones dentro del mencionado festival, Dakota Johnson también expresó cómo podría desarrollarse su futura película como directora, radiografiando un poco cómo será el set de su cinta todavía sin título:

«No quiero encontrarme con gente que no esté dispuesta a colaborar. Y luego están las cosas obvias. Todos sabemos lo tóxico que puede ser el ambiente. Somos artistas, así que hay espacio para personalidades expansivas y trabajar con las emociones. Me encantan las discusiones sanas en un escenario, y también creo que la mejor idea triunfa. No es una pelea. Es una colaboración».

¿De qué trata ‘Materialistas’?

Producida por el prestigioso sello de A24, Materialistas nos narra la historia de una exitosa casamentera cuya carrera profesional se ve envuelta en serios problemas al verse en medio de un tóxico triángulo amoroso entre un ex y un acaudalado nuevo interés romántico.

Con críticas fantásticas y un presupuesto reducido de 20 millones de dólares, Materialistas es una comedia romántica que se ha convertido en un fenómeno taquillero que podría relanzar la carrera de Johnson como estrella internacional. ¿Podrá iniciar también una carrera exitosa como directora? Desde luego y a pesar de contar con el cariño del público, ningún actor o actriz que desee controlar su carrera puede conceder tantas producciones fallidas en su currículum fílmico. Falta saber si tendrá del mismo modo, una voz profunda e interesante como narradora.