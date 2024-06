Kristen Stewart quiere dar el salto a la dirección: la actriz firma con el sello Fremantle

El salto a la dirección de Kristen Stewart está tardando más de los demasiado, a pesar de que la nominada al Oscar viene avisando de sea apetencia por asumir un mayor rol creativo en sus producciones. Bajo ese pretexto, la actriz y su sello Nevermind Pictures han firmado un acuerdo de varios años con la productora Fremantle. Una compañía fundada a mediados de los 90 que se ha especializado en el desarrollo de historias para la pequeña y la gran pantalla, como filial del conglomerado británico RTL Group de Bertelsman.

Según el acuerdo, Fremantle se convertirá en el hogar principal del contenido que surja de la productora de Stewart, quien tiene como socios a la guionista Dylan Meyer (Moxie) y la productora ejecutiva Maggie McLean. Como han expresado ambas en sus respectivos comunicados, el futuro colaborativo de las compañías se anunciarán en breve, incluyendo una «amplia gama de títulos» que se materializaran en varias películas, series de televisión y documentales. Como ha adelantado la propia Fremantle, los diferentes roles de Nevermind variarán según el proyecto, con la actriz de Spencer dirigiendo, escribiendo y posiblemente actuando Mientras tanto, Meyer estará presente los roles creativos y en una futura presencia como directora. Junto a McLean, los tres producirán las obras nacidas de este reciente pacto audiovisual.

Los acuerdos de Fremantle

Fremantle está apostando fervientemente por algunos de los autores más solicitados del mercado europeo e internacional, lo que convierte su asociación con Kristen Stewart en una muestra de confianza plena en el talento de la intérprete más allá de sus habilidades escénicas que todos conocemos.

De esta forma la filial ya tiene acuerdos a primera vista con la compañía Fabula de Pablo Larraín, además de tener asociaciones pactadas con cineastas y actores de la talla de Luca Guadagnino (Rivales), Paolo Sorrentino (Fue la mano de Dios), Angelina Jolie (Salt) y la firma audiovisual de Rachel Weisz y Polly Stokes, Astral Projection. En su declaración conjunta, los tres socios de Nevermind Pictures mostraron su alegría ante el acuerdo con Fremantle:

«Estamos muy emocionados de asociarnos con socios creativos tan estimados y con ideas afines. Estamos impresionados por el talento que Fremantle ha acumulado bajo su paraguas y estamos ansiosos por comenzar nuestras incursiones iniciales junto a ellos». En el terreno ejecutivo de Fremantle, la colaboración estuvo liderada por Christian Vesper, director ejecutivo de Drama Global y Seb Shorr, el director de operaciones. Igualmente, la multinacional reconoció el valor del equipo de Nevermind a través de unas declaraciones de Vesper: «Estamos increíblemente emocionados de unir fuerzas con Kristen, Dylan y Maggie y colaborar en sus proyectos audaces e inventivos. La experiencia y el talento combinados del equipo de Nevermind son excepcionales y estamos seguros de que Framantle será el hogar para su perspectiva original y fresca».

Fremantle ya ha contribuido en los últimos años en películas reconocidas por el público y la crítica, como Priscilla, Hasta los huesos, Pobres criaturas, Kinds of Kindness y la última obra que Sorrentino presentó en el Festival de Cine de Cannes, Parthenope.

Un Hollywood de grandes acuerdos

La noticia del acuerdo de Kristen Stewart para su futuro fílmico, llega en un momento donde son varios los rostros visibles de Hollywood que han terminado asociándose con las grandes major. Sobre todo en el caso de Warner Bros, estableciendo asociaciones a futuro con Tom Cruise, Timothée Chalamet y Margot Robbie. Por su parte, Ryan Gosling y su productora hicieron lo propio con Amazon MGM Studios, mientras que el director Steven Spielberg y Amblin Pictures preparan un futuro de la mano del sello independiente, A24.

Una realidad contractual asociativa que escenifica a la perfección como Hollywood quiere fichar (sin exclusividad) a los rostros más valorados por el público y en definitiva, por la recaudación derivada de la cartelera.

La asociación de Stewart con Fremantle es un paso más en la ambición como cineasta de una actriz a la que pudimos ver recientemente protagonizando la fantástica Sangre en los labios. Más allá del acuerdo con la productora, la californiana tiene un futuro lleno de estrenos ya confirmados. Este 2024 todavía debe llegar a la gran pantalla tanto Sacramento como Love Me, mientras que en 2025 protagonizará Flash of the Gods de Panos Cosmatos junto al actor Oscar Isaac y la serie The Challenger.