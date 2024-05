Kristen Stewart se pondrá a las órdenes del cineasta español más controvertido

Kristen Stewart lleva tiendo apostando por huir de la comercialidad, prácticamente desde que terminó su relación de Bella en la saga Crepúsculo. La demostración es palpable también en su filmografía reciente, poniéndose a las órdenes de autores de la talla de Pablo Larraín, David Cronenberg y la emergente Rose Glass, con quien estrenó recientemente Sangre en los labios. Esa elección de proyectos parece haberse encontrado ahora con uno de los directores más particulares de la escena hispana: el director catalán Albert Serra.

Aunque no sea muy conocido para el espectador medio, Serra es un realizador respetado en los festivales de todo el mundo, gracias a una personalísima trayectoria que alcanzó nuevamente cierto reconocimiento hace poco, gracias a Pacifiction. Hasta el momento, este ha sido su éxito más celebrado y por qué no decirlo, también es su obra más accesible. De producción francesa, este drama fue proyectado en Cannes en 2022, obteniendo el beneplácito de la crítica internacional, la cual la definió como la historia más redonda hasta el momento del director. Un largometraje esencial para que por fin, Serra se pase al idioma anglosajón en su próxima propuesta, Out of this World.

La rivalidad EE.UU y Rusia

Por lo que sabemos Out of this World tendrá como trasfondo la rivalidad más grande entre naciones que ha existido en la historia reciente y que hoy, persiste en la rutina geopolítica de la actualidad a través de la invasión de Ucrania por parte del ejército de Putin. Precisamente, el conflicto bélico será el tema principal en una producción que ha definido su sinopsis con la siguiente y breve reseña: «Una delegación estadounidense viaja a Rusia en plena guerra de Ucrania para encontrar una solución a una disputa económica por las sanciones».

La información nace de una noticia publicada originalmente en The Film Stage, medio que asegura la participación de Kristen Stewart como la estrella principal de este thriller diplomático. Un tema candente que sumado a la participación de la nominada al Oscar se antoja ya como el filme más mediático de Serra.

El laborioso 2024 de Kristen Stewart

Como ya hemos dicho anteriormente, Kristen Stewart estrenó a mediados de abril Sangre en los labios, su primera colaboración con A24. Pero el presente año le tiene preparado toda una serie de nuevas producciones más allá de su hiperviolento drama queer junto a Katy O’Brian. Por un lado dará vida en Sontag a la autora, filósofa y activista política Susan Sontag a las ´rótenes de la directora Kirsten Johnson. Más tarde, la veremos acompañando a Michael Cera y a Michael Angarano en la road movie, Sacramento. Por último y entrando en el terreno de la ciencia ficción, coprotagonizará con Love Me con Steven Yeun.

En 2025 será dirigida por el realizador italiano Panos Cosmatos, en un filme que llevará por nombre Flesh of the Gods. Un thriller vampiresco donde interpretará en la ficción a la mujer de Raoul, al que da vida Oscar Isaac. En el terreno de la dirección, Stewart sigue intentando finiquitar su ópera prima tras las cámaras, titulada The Chronology of Water.

Serra, jurado en la Berlinale

No sabemos muy bien todavía cuando se estrenará Out of this World. Pero teniendo en cuenta todas los proyectos que tiene por delante Stewart, parece complicado que pueda verse antes de finales de 2025. Conforme auguran en The Film Stage, Serra comenzará a rodar este verano con la actriz, después de que viésemos al director ejerciendo su función como presidente del jurado en la Belinale el pasado febrero.

Albert Serra debutó tras las cámaras en 2003, gracias a Crespià, the Film not the Village. Una porción de “cinema vérité”sobre un pequeño pueblo de Gerona. Pero poco a poco, esta mirada crítica y compleja de nuestro cine se fue alejando de las producciones puramente españolas. Apostando entonces por historias que estarían financiadas por productoras francesas, como La muerte de Luis XIV, Liberté o la propia Pacifiction. La única filmación que ha puesto de acuerdo a la prensa especializada por su labora como narrador visual.

A sus 34 años, la californiana ya ha trabajado a las órdenes de David Fincher, David Gordon Green, Jon Favreau, Sean Penn, Barry Levinson, Woody Allen, Barry Levinson y Oliver Assayas, entre otros. La decisión de apostar por el cine de Serra, indica el nivel de riesgo con el que Stewart está afrontando esta nueva etapa de su desarrollo artístico.