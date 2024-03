Esta es la única condición por la que Kristen Stewart participaría en una película de Marvel

Cuando saltaron a la fama como Bella Swan y Edward Cullen en la franquicia de Crepúsculo, pocos se podrían imaginar que tanto Kristen Stewart como Robert Pattinson, priorizarían el cine independiente y arriesgado en sus carreras. Un salto por otro lado conveniente, si lo que uno pretende es desprenderse de las etiquetas y prejuicios ligados a una saga un tanto cursi. No obstante, a diferencia de su compañera de reparto, Pattinson sí que ha vuelto a asumir recientemente un el rol protagonista de una saga, colocándose la capa negra del justiciero de Gotham. Pero…¿podría llegar a hacer lo mismo la californiana en Marvel? Su negativa ha sido lo suficientemente clara, aunque abre la puerta a una posible participación con una condición clave: La dirección de cierta cineasta de moda.

Durante una entrevista reciente, a Stewart le hicieron la que es ya una pregunta clásica para todos aquellos que todavía no han pasado por el aro de Detective Cómics y la Casa de las Ideas. Con ello, se aseguran un titular fijo, ya que al momento, el susodicho se convierte en un posible candidato o en un detractor del género. Por sus palabras, la actriz es más bien lo segundo: “Probablemente nunca haga una película de Marvel. En realidad, eso suena como una maldita pesadilla”. Al no ser ya una acomodada moda para la recaudación, no son pocos los intérpretes contrarios a ese tipo de cine imperante, dominador de la taquilla mundial por más de una década. Eso sí, sus fans simpatizantes de las viñetas pueden guardar una única esperanza si la mujer tras las cámaras es la directora de Barbie.

“Si Greta Gerwig me pidiera que hiciese una película de Marvel, entonces la haría”, contaba Kristen Stewart en el podcast Not Skinny But Not Fat. La reflexión tiene todo el sentido del mundo para un perfil de artista como el suyo y fracasos como el de Dakota Johnson con Madame Web ponen en aviso, la necesidad de tener un equipo con voz propia al pie del cañón. Uno de los principales problemas señalados por la actriz de La habitación del pánico en el programa, pues para ella, las grandes superproducciones de Marvel tienen a frustrar las visiones de los autores y de ahí que se mantenga alejada de ese tipo de proyectos: “El sistema tendría que cambiar. Tendrías que poner tanto dinero y tanto en una sola persona y eso no sucede. Por tanto, lo que termina sucediendo es esta experiencia algorítmica y extraña en la que no puedes sentirte nada personal al respecto”.

¿Podría dirigir Gerwig algo de Marvel?

No parece la época más indicada para la autoría tras las cámaras del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Aún con todo, recordemos que no siempre fue así. La ganadora de la Academia Chloé Zhao dirigió Eternals e incluso Sam Raimi volvió para afrontar la secuela del Doctor Strange. Por otra parte, si nos hubiesen preguntado hace un año, podríamos predecir “un no” asegurado por parte de la realizadora. Pero teniendo en cuenta que su dos próximas películas se sumergirán para Netflix en el mundo de Narnia, no nos queda clara la posibilidad de querer enfrentarse a todo por parte de la responsable de Lady Bird.

Desde luego, el equipo de Kevin Feige estaría encantado de poder contar con su visión para algún personaje femenino y su línea, va acorde a toda esa política de inclusión y diversidad establecida dentro de la Casa del Ratón.

‘Sangre en los labios’: La próxima película de Kristen Stewart

La apuesta por el cine de autor de Kristen Stewart es una realidad palpable en los últimos trabajos de la nominada al Oscar. En 2021 estrenó Spencer del director chileno Pablo Larraín y en 2022 se puso a las órdenes de David Cronenberg con Crímenes del futuro. Ahora, su próxima película será Sangre en los labios, una propuesta de la mano del sello independiente, A24. Compañía con la que ya trabajó en la cinta Almas gemelas y en la serie de HBO, Irma Vep.

Sangre en los labios está dirigida por la directora Rose Glass (Santa Maud) y contará en su reparto con otras caras conocidas, como Ed Harris, Dave Franco, Jena Malone y Katy O’Brian, quien se estrenó precisamente en una de las primeras series de superhéroes: Marvel, Agentes de SHIELD.

Sangre en los labios llegará a los cines españoles el próximo 12 de abril.