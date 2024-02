‘Vengadores 5’ hará desaparecer pronto su sobrenombre ‘The Kang Dynasty’

No es ninguna novedad que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está intentando reconfigurar su futuro, tras el despido de Jonathan Majors al ser condenado este por agredir a su expareja. Sin embargo, el equipo de Kevin Feige no sólo no seguirá contando con el actor, sino que al parecer prescindirá también de Kang, el villano configurado para ser el futuro nuevo Thanos. Un trabajo que se está tomando con calma, pero que parece que terminará reformulando hasta la última entrega programada por parte de la propiedad intelectual, Vengadores: The Kang Dynasty. No existe ninguna confirmación, pues la filosofía de la marca con el desarrollo de sus futuros proyectos suele estar guardado bajo llave, no obstante y más allá de la controversia en torno a Majors, el villano no estaba funcionando nada bien ni para la crítica, ni para el público.

Desde el UCM saben que las prisas son malas consejeras y la viva prueba de ello está en lo poco que dejaron reposar el fin de ciclo vivido con Vengadores: Endgame. Salvo alguna pieza aislada, se presentaron demasiados nuevos personajes y conflictos que terminaban funcionando económicamente por la propia inercia del género superheroico en las salas. Hoy, el público está completamente saturado y tan sólo grandes roles como Superman, Spider-Man o Batman parecen tener un buen grueso de ingresos asegurado. Es por ello que en 2024, Disney estrenará únicamente Deadpool y Lobezno y Armor Wars, dejando al resto de sus historias del año para la pequeña pantalla; Agatha: Darkhold Diaries, Marvel Zombies, Daredevil: Born Again e Ironheart. Piezas un tanto intrascendentes para el grueso del universo marvelita que saldrán directamente en Disney +, para ir ampliando el catalogo de la compañía.

‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’ fue la gota que colmó el vaso

Ya hemos contado como desde Marvel Studios se pensaban que Ant-Man y la Avispa: Quantumania iba a ser recibida con vítores y aplausos. Los productores ejecutivos creían que entre manos tenían un producto parecido a los Vengadores. Nada más lejos de la realidad, el tercer largometraje sobre el hombre hormiga fue dilapidado por la crítica y un pozo sin fondo para las arcas de la Casa de las ideas. Tanto es así que fue en ese momento cuando ya se comenzó a plantar la semilla de la reestructuración, más allá del posterior despido de Majors.

Para el CEO Bob Iger, uno de los principales errores fue que el UCM se extendió demasiado, con múltiples películas y programas de transmisión anuales, por lo que el camino a seguir será el de reforzar el enfoque para tratar de aumentar la calidad y evitar la fatiga. “Tal vez la cadencia fue demasiado agresiva (…) Debido a que las plataformas de streaming requieren tanto volumen, uno tiene que preguntarse si esa es la dirección correcta a seguir, o si puedes ser más curado, más exigente con lo que estás haciendo y concentrarte en la calidad y no el volumen”, le comentaba a THR el pasado año.

Que Marvel iba a despedir a Majors era algo que ya se comentaba en los pasillos de los grandes despachos de los estudios, aunque el asunto no se hiciese oficial hasta la resolución del juicio. Antes del dictamen del juez, algunas voces colaboradoras de la marca, como la guionista Joanna Robinson contaron como su compañero de profesión Jeff Loveness, ya no estaba trabajando en el guion de Vengadores: La dinastía de Kang.

El Dr. Doom y Galactus: ¿los nuevos villanos?

Para respiro de Feige y los suyos, el rayo de luz que hace poco despejo algunas dudas del futuro de la compañía fue la oficialidad del casting de Los cuatro fantásticos. Un filme que tendrá a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Este súper reparto (nunca mejor dicho), sumado al hecho de que esta es, una de las grandes propiedades intelectuales históricas de la marca, confirmó que quizás Reed Richards y compañía son una especie de “nuevos vengadores” para el relato. Siendo su núcleo narrativo el lugar desde el que podría partir el futuro de Marvel. Al parecer por la línea estética de su anuncio, el nuevo reboot presumiblemente, estaría contextualizado en los años 60.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

Una nueva ambientación que inevitablemente nos lleva a pensar que el hueco que deja Kang podría ser llenado por el Dr. Doom o el todopoderoso Galactus. Dos enemigos gigantescos que podrían poner en jaque al resto de superhéroes.

Por el momento no existe una confirmación oficial de que la historia vaya a estar ambientada en lesa época. De ser así, habrá que ver cómo los introducen con el resto de personajes. La próxima película de Marvel que se estrenará será Deadpool y Lobezno, el 26 de julio. Cuatro fantásticos está programada para llegar a los cines el 30 de abril de 2025.