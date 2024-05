Putin ordena maniobras con armas nucleares en la frontera con Ucrania por las «amenazas» de Occidente

Vladimir Putin ha ordenado a las Fuerzas Armadas rusas realizar «en breve» maniobras con armas nucleares tácticas debido a las «amenazas» de Occidente en una zona cercana a la frontera con Ucrania, según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. En estos ejercicios participarán tanto la aviación rusa como la Armada, y serán efectuados por las fuerzas del Distrito Militar Sur.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha explicado que con estos ejercicios se va a poner a prueba la «preparación» de las fuerzas nucleares no estratégicas para realizar misiones de combate. Además, se incluirán prácticas para la preparación y despliegue para el uso de armas nucleares tácticas.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado este lunes en su rueda de prensa telefónica diaria que los ejercicios son una «respuesta» a las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y de otros altos funcionarios británicos.

«Ellos hablaron sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales», ha señalado.

Además de aprobar ejercicios nucleares cerca de Ucrania, Putin puso este sábado una causa penal contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y lo ha incluido en su lista de personas más buscadas, según informó el Ministerio del Interior de Rusia.

La inclusión de Zelenski en este listado sigue la tendencia practicada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra responsables del Gobierno ucraniano desde el comienzo de invasión de Rusia en Ucrania.

Además, el Ministerio del Interior ruso también ha incluido en su lista al ex presidente ucraniano Petro Poroshenko, conocido por su proximidad a la Unión Europea y a la OTAN durante su mandato hasta el punto de firmar en 2019 una enmienda constitucional para facilitar los esfuerzos de incorporación del país a ambos bloques. El comandante de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Pavlyuk, está buscado en virtud de un artículo penal, que tampoco se ha especificado.

El presidente de Ucrania, que no ha respondido de manera directa a la orden de Moscú, ha destacado que no piensa esconderse en un mensaje este sábado. «Sólo se puede obligar a Rusia a dejar en paz a Ucrania. Y ocurrirá. Nuestra fuerza nos ayudará sin duda a conseguirlo. La fuerza de nuestro pueblo, nuestra fuerza militar, nuestra unidad con los socios, su propia fuerza, y la fuerza de nuestra diplomacia», ha destacado Zelenski.

«Doy las gracias a todos los miembros del equipo de nuestro Estado, de mi equipo y de los equipos de los Estados socios que están trabajando duro estos días para garantizar que, en junio, todos nosotros -todos los países que valoramos la vida- logremos un resultado político verdaderamente significativo», ha insistido Zelenski.

