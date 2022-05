David Cronenberg quiere volver a reunir a Robert Pattinson y Kristen Stewart

En plena época de la nostalgia, se resucitan sagas y películas que a menudo, ni tan siquiera tienen un fandom tan potente como para que sea un suceso que genere auténtica expectación. Pero conforme pasa el tiempo, el público se olvida de la visión real que tenían esas historias, romantizando cada vez más a sus personajes. Este es el caso de por ejemplo Crepúsculo, uno de los fenómenos fan que peores opiniones ha generado desde el ámbito de la crítica profesional y parte del público. Volver a ver a Robert Pattinson y Kristen Stewart en la franquicia vampírica es una utopía, sobre todo después de lo que les ha costado a ambos escapar de sus dos personajes. Pero la esperanza de verlos juntos pasa por el director David Cronenberg, quien tiene una idea sobre una película protagonizada por ellos.

David Cronenberg estrenó en la pasada edición de Cannes su última película, Crimes of the future. En ella aparece Stewart, pero en el pasado el canadiense ya trabajó con Pattinson tanto en Cosmópolis y Maps to the Stars. En una entrevista de World of reel, el cineasta señalo que fue el actor de The Batman quien le presentó a Stewart y que tiene una idea que implica a los dos, aunque el ideal que podría esperar el público no coincidiría con lo que tiene en mente el propio Cronenberg: “Tengo una idea para una película en la cual estaría genial tenerlos a los dos. Podría ser problemática, porque los fans esperarán un cierto tipo de relación y eso sería un estorbo a la hora de crear nuevos personajes para ellos. Tengo el presentimiento de que sería problemático, así que, de momento, es puramente teórico”.

Por otra parte, el realizador matizó que en ningún caso la película de Robert Pattinson y Kristen Stewart no será su siguiente proyecto, sino The Shrouds con Vincent Cassel. Aunque hayan seguido caminos separados, las carreras de Bella y Edward post-crepúsculo han trazado líneas paralelas, al protagonizar ambos películas independientes de la mano de directores de autor. Pattinson en cambio, sí que ha vuelto al blockbuster de la mano del héroe de Gotham. Stewart pon su parte no ha vuelto al cine enteramente comercial y algunas incursiones como el remake de Los ángeles de Charlie salieron muy mal. No obstante este año estuvo nominada al Oscar por su brillante papel de Diana de Gales en Spencer.