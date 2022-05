Viggo Mortensen sigue defendiendo a Croneberg y desmiente «el robo» de Cannes a Almodóvar

Viggo Mortensen no tiene ningún tipo de pelo en la lengua a la hora de defender a David Cronenberg, el director con el que actualmente presenta la película Crimes of the future en el Festival de Cannes. Hace algunos días, el actor de El señor de los anillos habló de la comparación (para él injusta) de Titane, la ganadora del año pasado con Crash, la cinta que Cronenberg estrenó en 1996. Ahora, en una de sus últimas entrevistas (vía Indiwire) el tres veces nominado al Oscar ha comentado una de los rumores más oscuros del Festival francés: ¿Dejó Cronenberg sin Palma de Oro a Pedro Almodóvar en la edición de 1999?

Corría el cambio de milenio y en el Festival de Cine de Cannes la unanimidad de los periodistas era clara, Pedro Almodóvar debía conquistar la Palma de Oro a Mejor película por Todo sobre mi madre. Sin embargo y, para sorpresa de todos, el premio fue a parar a Rosetta, la obra de los directores belgas Jean- Pierre y Luc Dardenne. Surgió entonces una leyenda negra que aseguraba que Cronenberg, el presidente del jurado en aquella edición se había empeñado en condecorar a los Dardenne en detrimento del manchego, convenciendo de este modo al jurado conformado por André Téchine, George Miller, Jeff Goldblum y Holly Hunter. Esto es un rumor que el propio director de La mosca desmintió en una entrevista al medio Vulture en 2014, asegurando que la decisión del jurado fue unánime. Un mito y salseo que Viggo Mortensen ha tildado el asunto como “una auténtica tontería”, señalando además que esta historia se ha avivado otra vez por parte de la prensa española hace algunos días.

“Es como Trump. Sigues diciendo algo y la gente empieza a pensar que debe haber algo, cuando es una completa tontería”, sentenciaba el protagonista de Crimes of the future. El actor se deshizo en elogios para el realizador español, pero piensa que detrás de esa historia no existe ninguna conspiración extraña: “Amo a Pedro y es un gran tipo, pero ese jurado, fue el voto más rápido para la Palma de Oro (…) Unánimemente, los nueve de ellos. El presidente del jurado sólo obtiene un voto. Toda la gente votó por esa película. Entonces ¿cómo privó (Cronenberg) la Palma de Oro a Pedro? Es una historia sin sentido y por debajo de una gran artista como Pedro”.

Todo ello tiene todavía menos sentido si se comprueba que el jurado sí que le otorgó el premio de Mejor Director para Almodóvar. Los rumores han ido bailando con el tiempo, apuntando a que el director español ha estado resentido todo este tiempo. Promocionando Dolor y gloria en 2019, volvió a salir a la palestra el tema en cuestión cuando Almodóvar le dijo a El país: “Nunca estaré más cerca (de la palma) de lo que estuve en 1999 con Todo sobre mi madre. Para David Cronenberg, presidente de ese jurado, esa pregunta lo perseguirá de por vida…Cuando vas a un concurso, debes ser consciente de que la lista de ganadores es impredecible, más allá de la calidad de las películas”, terminaba de explicar Viggo Mortensen.

Por su parte Cronenberg podría alzarse este año con el codiciado título gracias a Crimes of the future.