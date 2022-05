Kristen Stewart habla en Cannes sobre su debut en la dirección

Kristen Stewart ha estado ocupada estos días promocionando Crímenes del futuro en el Festival de Cine de Cannes. La cinta de David Cronenberg compite en la sección oficial del certamen y cuenta con la propia Stewart, Vigo Mortensen y Lea Seydoux como protagonistas. Sin embargo, más allá de que la nominada al Oscar está implicada en hablar de la película, también ha aprovechado la notoriedad de la prensa para hablar de su debut como directora. Una ópera prima que ella misma espera que llegue más pronto que tarde.

“Si no hago esta película antes de fin de año, moriré”, apuntaba bromeando la intérprete. El principal problema es que necesita terminar de cubrir la financiación total de la película y que Stewart quiere trabajar con un reducido equipo de cinco personas, rodando de forma flexible por toda la costa de Oregón. Aprovechando su interés por el séptimo arte y su conocida cinefilia, le preguntaron si había tenido tiempo de asistir a alguna proyección durante el festival, pero desgraciadamente dijo que la promoción de Crímenes del futuro no le ha dejado asistir a todos los estrenos que quisiera, aunque declaró que para ser honesta, prefería los enlaces ya que tiene “un gran proyector”.

Como cineasta, Kristen Stewart ha rodado varios cortos desde 2017, además de un videoclip para el grupo musical Chvrches. No obstante, al contrario que sus deseos su ópera prima titulada The chronology of water, está tardando mucho más de lo esperado en producirse. Lleva trabajando en ella desde hace cuatro años, a raíz de una profunda conexión con la autora de la novela original en la que se basa la historia, Lidia Yuknavitch: “Ella está en mi sangre y lo sabía antes de conocerla. Tan pronto como la conocí, fue como si empezáramos esta carrera sin ningún sentido de competencia…Mi único objetivo es terminar el guion y contratar a un actor realmente espectacular. Voy a escribir el mejor papel femenino. Voy a escribir un papel que deseo tanto… pero que no voy a interpretar”.

Hace algunos meses, Stewart le contó a Variety que la producción estaba “en proceso”. The Chronology of wáter se centra en las propias vivencias de Yuknavitch, quien aceptando su bisexualidad y problemas de adicción forma parte del boicot de la opresión israelí a Palestina. En su agenda fílmica, la estrella de Spencer tiene por delante la producción de Love lies Bleeding, pero por lo demás tiene el calendario lo suficientemente despejado como para centrarse en su estreno como directora.