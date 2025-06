Celine Song ya tiene nuevo proyecto tras ‘Materialistas’: una serie de HBO sobre los eSports

Celine Song es una de las cineastas más solicitadas del momento. No es para menos, pues con con su debut cinematográfico Vidas pasadas (2023), la surcoreana estuvo nominada al Oscar en la categoría de mejor película y de mejor guion original. Dentro de poco, dará un salto comercial evidente con el estreno de Materialistas. Una comedia romántica con la presencia de tres estrellas como Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Pero, a pesar de que todavía el largometraje de A24 no se ha proyectado en cines, hace escasas horas hemos podido saber que Song ya tiene otra producción entre manos: Damage, una serie de HBO ambientada en los eSports.

Tras centrarse en el lado romántico y nostálgico de las relaciones, la realizadora tendrá por el camino un aparente viraje temático. Aunque quién sabe, quizás tras esta nueva trama en el ecosistema de los deportes electrónicos, también se subvierte otro flechazo vinculado al existencialismo amoroso que tan bien maneja la autora. Porque por el momento, en su última entrevista, Song se ha negado en revelar más detalles de Damage. Así que todo lo que podamos decir de su argumento más allá de la sinopsis oficial presentada, resulta ser pura especulación. Según marca el proyecto, el breve planteamiento marcado por el servicio de streaming es el siguiente: «Una prodigio de videojuegos se une a las filas de un equipo profesional de deportes electrónicos, donde es tutelada bajo el amparo de un jugador mayor con quien comparte un pasado trágico». Pero por si la presencia de Celine Song no fuese suficiente, tras Damage encontramos a varios implicados que nos llevan a pensar que seguramente termine siendo una de las grandes series del 2026.

La nueva serie de Celine Song

Damage estará escrita, dirigida y producida por Celine Song. Eso sí, la incipiente directora no estará sola en el apartado ejecutivo. La ficción aparte de la implicación de HBO, contará en los despachos con la presencia de Craig Mazin, quien ya ha firmado para la plataforma de streaming otros casos de éxito de la talla de la miniserie Chernobyl (2019) o de la adaptación del videojuego The Last of Us (2023). Dando rienda libre a la creatividad de Song, encontraremos nuevamente a A24, quien hasta ahora no parece querer separarse de la adulada visión de esta prometedora narradora. La sección televisiva del sello independiente ya ha colaborado previamente con HBO tanto en Euphoria (2019) como en la denostada, The Idol (2023).

Completando todo el apartado de puestos en los despachos, Mazin, Jacqueline Lesko y Cecil O’Connor ejercerán como productores ejecutivos en representación de su compañía, mientras que el socio habitual de Song, David Hinojosa, hará lo propio representando los intereses de la directora.

Se espera que Damage comience su producción a principios de 2026, augurando un estreno no antes de 2027. El reclamo de Celine Song como directora, mas el apoyo de HBO y A24 y la tendencia de los eSports convierten a esta futura serie en un reclamo potente para un Hollywood carente de propiedades intelectuales novedosas.

¿Cuándo podremos ver ‘Materialistas’?

Como todavía es pronto como para seguir indagando sobre cómo será Damage, los fans de Song pueden calmar sus ansias acudiendo el próximo 14 de agosto a ver el estreno de Materialistas. Descrita como la comedia romántica de la taquilla estival, su sinopsis oficial reza este planteamiento:

«Materialistas explora las complejidades de las relaciones modernas en torno al amor centrándose en una celestina (Johnson) que se encuentra en medio de un triángulo amoroso, el cual implica a su ex (Evans) y a un educado y galán millonario (Pascal)».

Estrenada ya en Estados Unidos, este nuevo trabajo de Song ha sido puesto en valor por parte de la prensa especializada. Y es que aunque algunos se han visto decepcionados ante el devenir de su segunda cinta como realizadora, la mayor parte de la prensa especializada ha puesto en valor su combinación de géneros, ofreciendo un giro de tuerca a las características más canónicas del género romántico.

Materialistas ha sido escrita con un guion original de la directora y a pesar de sus implicados, su presupuesto no ha crecido demasiado respecto al de Vidas pasadas. Aquel filme tuvo una partida presupuestaria de 12 millones y esta última de 20 millones. Con lo cual, Song no lo tendrá muy complicado para obtener un producto audiovisual rentable en salas.