Dakota Johnson está «devastada» tras su ruptura con Chris Martin, con el que ha roto definitivamente. Su relación ha estado marcada por varias idas y venidas y, también, por su compromiso. Tras varias diferencias irreconciliables, su entorno ha apuntado las causas de la separación y ha contado que la hija de Melanie Griffith está pasando por un mal momento debido a su ruptura con el líder de Coldplay, al que ha acompañado a sus giras musicales por el mundo -e incluso estuvo en España-.

Cronología de la ruptura

Durante toda su relación, Dakota y Chris han copado muchos titulares: desde su compromiso matrimonial -con anillo inclusive- hasta sus frecuentes distanciamientos. Sin embargo, una fuente cercana a su entorno ha contado cómo se ha fraguado esta ruptura de una de las parejas más conocidas de Hollywood.

Dakota Johnson y Chris Martin. (FOTO: GTRES)

«Su relación terminó hace mucho tiempo, simplemente no han podido decidir cómo hacerlo oficial. Dakota anhelaba que estuvieran juntos porque lo amaba tanto a él como a sus hijos. Las rupturas no son instantáneas y ellos continuaron separándose y reconciliándose y a veces las cosas funcionaban cuando estaban lejos el uno del otro mientras trabajaban, porque la ausencia podía avivar el cariño, pero luego volvían a estar juntos y las pequeñas cosas se iban sumando hasta el punto de que se dieron cuenta de que ya eran el uno para el otro», han apuntado en DailyMail.

Como muchas parejas que se rompen -más allá de los famosos- estas separaciones salpican también a sus familiares. En este caso, tanto Dakota era muy cercana al clan del intérprete de My Universe y viceversa. De hecho, la protagonista de Cincuenta Sombras de Grey mantenía una muy buena relación con los hijos de su ex prometido. «Dakota está devastada porque ya no estará tanto tiempo cerca de sus hijos, pero quiere que sepan que ella siempre estará ahí para ellos», dice la misma fuente al medio mencionado.

Durante todos estos años, la relación de la hermana de Estrella Banderas con los vástagos de su ya ex pareja -Apple, de 21 años, y Moses, de 19-, ha sido mucho más estrecha que de madrastra hijastros. De hecho, es algo de lo que Dakota siempre ha presumido: «Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón».

Cuando una pareja toma la decisión de llevar vidas por separado, muchas tienen la esperanza de volver y tener una nueva oportunidad. Sin embargo, no parece que este sea el caso a pesar de que la relación de idas y venidas que han tenido. Su entorno ha dejado claro que «en este momento están separados y parece que esta vez va a ser definitivo».