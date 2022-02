Se acerca la primavera y las plataformas de streaming ya están anunciando sus estrenos en películas y series. Uno de los más esperados es la primera temporada de La mujer del viajero del tiempo que se estrenará esta primavera. Una serie de seis episodios que se pondrá ver en HBO Max en los próximos meses, aunque todavía no sabemos la fecha exacta.

Además, HBO ha lanzado las primeras imágenes de esta nueva serie en las que podemos ver a sus personajes principales: Rose Leslie como Clare Abshire, Theo James como Henry DeTamble, Desmin Borges como Gomez y Natasha Lopez como Charisse.

Esta serie es la adaptación de la primera novela de la escritora americana Audrey Niffenegger y que fue publicada en 2003. Seis años más tarde la novela ya había vendido dos millones y medio de ejemplares solo en Estados Unidos y el Reino Unido. Esta famosa novela ya había tenido una adaptación cinematográfica en 2010 Mas allá del tiempo dirigida por Robert Schwentke y protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana.

Una gran producción

La compleja y romántica historia de amor de La mujer del viajero del tiempo ha sido adaptada por Steven Moffat conocido por su trabajo en series como Doctor Who, Sherlock o Drácula. David Nutter ha dirigido esta serie de seis episodios y ha sido producida por HBO y Warner Bros Televisión. La producción ejecutiva de la serie es de Steven Moffat, Sue Vertue y Brian Minchin a través de Hartswood Films, José E. Iberti y David Nutter.

Para Stephen Moffat es una historia de pérdida, pero no una tragedia: Se trata de un viajero en el tiempo, pero no de ciencia ficción. A pesar de la tormentosa relación entre Clare y Henry, ésta es una historia de amor común y majestuosa, pero no necesariamente en ese orden. Este es un proyecto de ensueño para mí. Siempre me ha gustado la extraordinaria y conmovedora novela de Audrey Niffenegger y me ha inspirado muchas veces, por lo que adaptarla para la televisión es la emoción de mi vida”.

¿De qué trata la serie?

La mujer del viajero del tiempo es ante todo una hermosa y emotiva historia de amor protagonizada por Henry y Clare. Henry es un bibliotecario que padece una extraña disfunción genética que le hace viajar involuntariamente en el tiempo. Su mujer Clare es una valiente artista y su principal apoyo.

Los dos viven una historia de amor apasionada e intensa y solo quieren como todas las parejas llevar una vida normal. Sin embargo, los viajes al pasado y al futuro de Henry dan lugar a situaciones comprometidas para ambos que poco a poco se van convirtiendo en un problema para su relación.

La serie está protagonizada por los actores Rose Leslie (Juego de tronos), Theo James (Divergente), Desmin Borges (Eres lo peor) y Natasha López (Runner Runner). Una de las apuestas en series de HBO Max para la próxima primavera.