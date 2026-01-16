‘La novia!’: Maggie Gyllenhaal da voz a la versión femenina del mito de Prometeo

Guillermo del Toro no es el único cineasta interesado en el material original de Mary Shelley. Su Frankenstein ha sido uno de los títulos más comentados en la temporada de premios y a pesar de haberse ido de vacío en los recientes Globos de Oro, el filme de Netflix tiene el cariño de unos espectadores encandilados con el diseño de producción y, con la actuación de un Jacob Elordi en estado de gracia. El 2026 también va a tener su propio acercamiento al mito del moderno Prometeo, a través de una Maggie Gyllenhaal que vuelve a la dirección con ¡La novia!, revisionando el clásico de los años 30, La novia de Frankenstein (James Whale). Una versión punk que, con un elenco liderado por Jessie Buckley y Christian Bale, promete sumergirnos en una especie de Bonnie & Clyde de ultratumba.

¡La novia! es el segundo trabajo como directora de Gyllenhaal. La hermana mayor del actor Jake Gyllenhaal comenzó su carrera en el lado interpretativo, siendo dirigida por su propio padre, Stephen Gyllenhaal, en Una mujer peligrosa (1993). Su carrera en ese apartado fue lo suficientemente prestigiosa como para ponerse a las órdenes de cineastas como Spike Jonze u Oliver Stone y terminar recibiendo una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por Corazón rebelde (Scott Cooper, 2009). Ahora, la estadounidense está centrada en asumir un nuevo papel tras las cámaras después de su estimulante debut en La hija oscura (2021). La versión cinematográfica de la novela homónima de Elena Ferrante le valió otra nominación en la alfombra roja, esta vez dentro de la categoría de mejor guion adaptado. ¡La novia! es un salto exponencial en su carrera como realizadora y un intento por llenar algunos vacíos narrativos del filme de Whale.

Hasta que la muerte los separe. #LaNoviaLaPelícula muy pronto en cines. pic.twitter.com/6UU0Y9tNzR — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 25, 2025

‘¡La novia!’: Gyllenhaal resucita el lado femenino del mito

A diferencia de la literalidad de del Toro con su Frankenstein vitoriano, los adelantos promocionales de ¡La novia! dejan bastante claro que aquí, la bondad innata y los maniqueísmo no tienen cabida. El trabajo producido por Warner Bros. se muestra violento, rebelde y revelador en la emancipación total de su protagonista. Condición que puede apreciarse al final del tráiler, cuando el personaje de Bale la señala como «La novia de Frankenstein» y ella responde con una negativa, «No, sólo La novia».

¿Estás listo… para LA NOVIA? #LaNoviaLaPelícula 6 de marzo, solo en cines. pic.twitter.com/vXsks45cuR — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) January 15, 2026

Más allá de la presencia de Buckley y Bale, la película cuenta con un reparto secundario imponente. Por un lado tenemos a Peter Sarsgaard y Penélope Cruz y por otro, la presencia de Annette Bening y Jake Gyllenhaal.

Recuperar la voz del personaje

Por extraño que parezca dado su título, el personaje encarnado por Elsa Lanchester en la historia original no habla y aparece escaso tiempo en pantalla (entre 3 y 4 minutos). La versión de Gyllenhaal pondrá el foco en ella, otorgándole sus propias necesidades más allá de ser la pareja de la icónica criatura. Es decir, la autora le otorgará la iniciativa en este thriller criminal estéticamente vinculado al cine negro de los años 40 y 50.

¡La novia! llegará a los cines el próximo 6 de marzo.