Tráiler de ‘¡La novia!’: Christian Bale y Jessie Buckley forman una pareja monstruosa

Guillermo del Toro no es el único cineasta que nos va a deleitar próximamente con una adaptación del mito moderno Prometeo de Mary Shelley. Maggie Gyllenhaal, quien debutó en la dirección con La hija oscura en 2021, regresa tras las cámaras para presentarnos su remake de La novia de Frankenstein (1935). Porque ¡La novia!, acaba de publicar su tráiler y en él, podemos encontrar la increíble y monstruosa transformación de Christian Bale y Jessie Buckley. Eso sí, a diferencia de la versión de Del Toro, el trabajo comandado por Gyllenhaal no llegará a los cines hasta bien entrado el 2026.

Aparte de la presencia ineludible del ganador del Oscar y de la actriz irlandesa, la cinta contará con todo un elenco de personalidades reconocidas en la industria. Ahí está la participación de Penélope Cruz (Volver), Annette Bening (American Beauty, el hermano de la realizadora Jake Gyllenhaal (Prisioners) y Peter Sarsgaard (Blue Jasmine), la pareja de la propia directora. ¡La novia! vuelve a mostrarnos las dotes más camaleónicas de Christian Bale, cuyo currículum fílmico está repleto de personajes físicamente dispares. Desde su caracterización de Dick Cheney en El vicio de poder, pasando por el brillante estafador Irving Rosenfeld en La gran estafa americana, hasta su peso al borde de la inanición para El pianista. El ex Batman tiene así, otra oportunidad única para mostrar su gran versatilidad interpretativa, acompañado por la inestimable participación de su coprotagonista, una irreconocible Buckley que vuelve a repetir a las órdenes de Gyllenhaal, después de obtener su primera nominación de la Academia gracias a la anteriormente mencionada La hija oscura.

‘¡La novia!’: un monstruoso Christian Bale

Todos llevamos un monstruo dentro. #LaNoviaLaPelícula pronto en cines. pic.twitter.com/nLfxRuRfAL — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 23, 2025

Si atendemos a la sinopsis oficial compartida por Warner Bros., la trama de ¡La novia! es la siguiente: «Un solitario Frankenstein (Christian Bale) viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious (Annette Benning) que le confeccione una compañera. Ambos reviven a una joven asesinada y así, nace La Novia (Buckley). «Lo que sigue supera lo que ninguno de los dos imaginó; ¡Asesinato! !Posesión! ¡Un movimiento cultural radical y desenfrenado! ¡Y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo!».

Desde luego, visto el avance, el filme parece una reinvención sobrenatural de Bonny and Clyde, con varias escenas de acción y con un aura de cine negro que está tejida en medio de la persecución de la pareja y de la colección de claroscuros que deja entrever este primer material promocional. Bale se suma a la colección de intérpretes que se han metido en la piel del monstruo. Antes que él, personalidades como Boris Karloff, Robert De Niro, Rory Kinnear o Christopher Lee. Meses antes que él, Jacob Elordi (Euphoria) encabezará la ambiciosa producción de la «gran N roja».

¿Cuándo se estrena?

¡La novia! llegará a los cines españoles el próximo 6 de marzo de 2026. Casi medio año antes, los amantes del relato de Shelley podrán calmar sus ansias cinematográficas de ver a la criatura con Frankenstein, el último filme de Guillermo del Toro con Netflix que promete asaltar la ceremonia de los Oscar en las categorías técnicas.