Brote de hantavirus, en directo: última hora del español y la francesa contagiados, nuevos contagios, síntomas y novedades hoy
Sigue en directo la última hora del brote de hantavirus del MV Hondius, estado de los contagiados y todas las noticias
Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia internacional sobre los pasajeros del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus detectado el pasado 11 de abril, tras el fallecimiento a bordo de uno de los viajeros.
En España, uno de los pasajeros trasladados al Hospital Gómez Ulla, dio positivo y presentó «febrícula y síntomas respiratorios», pero evoluciona favorablemente. Los otros 13 españoles evacuados continúan en cuarentena y, por el momento, asintomáticos. Si vuelven a dar negativo en una nueva PCR, podrán recibir visitas de familiares a partir de la semana que viene.
Por otro lado, la pasajera francesa que comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de vuelta a Francia sigue ingresada en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bichat de París con asistencia respiratoria.
La OMS ha insistido en rebajar la alarma y, a pesar de admitir que podrían darse nuevos casos en los próximos días, sostiene que el riesgo sigue siendo «bajo» para la población mundial. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado un total de 10 casos positivos de hantavirus y tres fallecidos.
Última hora del brote de hantavirus del MV Hondius en directo: estado de los contagiados, nuevos casos y noticias de hoy:
El español contagiado evoluciona bien y ya no presenta apenas síntomas
El español que dio positivo en hantavirus entre los aislados en el Hospital General del Gómez Ulla evoluciona favorablemente y ya no presenta apenas síntomas.
El hantavirus de la francesa que dio positivo es de las cepas conocidas en Sudamérica
La secuencia completa del hantavirus de la paciente francesa que dio positivo y que se encuentra grave en un hospital de París corresponde con las que ya se conocían en Sudamérica, lo que parece indicar que no se ha generado ninguna mutación que pudiera ser más contagiosa o más grave.
Síntomas del hantavirus
La enfermedad se desarrolla en dos fases: la inicial y la avanzada.
Durante la fase inicial o prodrómica aparece la fiebre, el dolor muscular, la fatiga, el dolor de cabeza, nauseas, vómitos etc…
Durante la fase cardiopulmonar o avanzada, el afectado puede presentar tos seca, dificultad respiratoria, acumulación de líquido en los pulmones y descenso de la presión arterial.
Esta fase puede agravarse de forma rápida y necesitar ingreso hospitalario urgente, incluso cuidados intensivos.
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Los españoles confinados podrán recibir visitas la próxima semana
Las autoridades sanitarias han informado de que los 13 españoles que se encuentran aislados en el Hospital Gómez Ulla podrán recibir visitas a partir del lunes si vuelven a dar negativo en otra PCR.