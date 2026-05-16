Brote de hantavirus, en directo: última hora del español y la francesa contagiados, nuevos contagios, síntomas y novedades hoy

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia internacional sobre los pasajeros del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus detectado el pasado 11 de abril, tras el fallecimiento a bordo de uno de los viajeros.

En España, uno de los pasajeros trasladados al Hospital Gómez Ulla, dio positivo y presentó «febrícula y síntomas respiratorios», pero evoluciona favorablemente. Los otros 13 españoles evacuados continúan en cuarentena y, por el momento, asintomáticos. Si vuelven a dar negativo en una nueva PCR, podrán recibir visitas de familiares a partir de la semana que viene.

Por otro lado, la pasajera francesa que comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de vuelta a Francia sigue ingresada en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bichat de París con asistencia respiratoria.

La OMS ha insistido en rebajar la alarma y, a pesar de admitir que podrían darse nuevos casos en los próximos días, sostiene que el riesgo sigue siendo «bajo» para la población mundial. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado un total de 10 casos positivos de hantavirus y tres fallecidos.

Última hora del brote de hantavirus del MV Hondius en directo: estado de los contagiados, nuevos casos y noticias de hoy: