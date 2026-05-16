El felpudo es cosa del pasado: para 2026 todos los decoradores lo estarán reemplazando por este objeto

Durante décadas, el felpudo ha sido un elemento imprescindible en los hogares, ya que evita la entrada de suciedad en la vivienda. Sin embargo, presentan un gran inconveniente sobre el que cada vez existe mayor conciencia: acumulan millones de microorganismos con el tiempo. Asimismo, crean una barrera visual en la entrada, ya que tienen varios centímetros de grosor, creando una separación entre la puerta y el recibidor. Por otro lado, impiden el paso de carros de bebés o sillas de ruedas. Respecto al diseño, el felpudo ya no encaja con las tendencias actuales de decoración, que buscan líneas simples y minimalistas.

En este contexto, cada vez más decoradores están optando por una alternativa que promete transformar por completo la forma de entender la higiene y el diseño: los suelos vinílicos lavables en la zona de entrada. Lo que hasta hace unos años era una opción secundaria poco a poco se está convirtiendo en una propuesta cada vez más habitual en proyectos de reforma y viviendas nuevas. Además de su funcionalidad, estos suelos han evolucionado notablemente en términos de diseño; hoy en día, existen opciones que imitan madera, piedra, cemento pulido o cerámica con un aspecto muy realista.

El sustituto del felpudo de toda la vida

#suelovinilico #suelopvc #suelolaminado #suelo #cambiofácil ♬ BAM BAM (Extended Mix) – Merk & Kremont & HÄWK @trukitoke Hola familia! Much@s sabéis que el cambio del suelo es algo que deseaba desde hace mucho, pero al estar viviendo en casa no quería obras ni nada complicado porque además el cambio lo íbamos a hacer nosotros ☺️ Y ahí fue cuando encontré el suelo de @materiadecor_spc Suelo Vinilico rígido SPC con un acabado tan realista que iba a aportar la calidez de la madera, aislante incluido en cada lama, impermeable y sistema en click para una colocación súper sencilla. Tenía todo lo que yo buscaba y no puedo estar madera contenta con el resultado 👏 Si estáis buscando lo mismo que yo tenéis un descuento hasta hasta el 30.04.2025 ! Sigue a @materiadecor_spc en Ig y escribeles un mensaje con tu nombre, Apellidos y Ciudad Te darán un código descuento y te dirán donde comprarlo 😚 Ad #antesydespues

El suelo vinílico destaca por su gran resistencia al agua, su alta durabilidad, el fácil mantenimiento que requiere, su comodidad al pisar y la enorme variedad de diseños disponibles. Una de las propiedades más destacadas del suelo vinílico es su capacidad antideslizante, reduciendo el riesgo de resbalones. De este modo, se combina funcionalidad y diseño, ofreciendo una solución que aporta tanto confort como mayor tranquilidad en el hogar.

Gracias al suelo vinílico, es posible olvidarse del felpudo de toda la vida, ya que la mayoría de modelos actuales cuentan con tratamientos que facilitan la limpieza y evitan que la suciedad se adhiera con facilidad. Además, tiene propiedades antideslizantes y una alta resistencia a la humedad, lo que ayuda a mantener la superficie en buenas condiciones. Otro aspecto importante es su resistencia al desgaste; soporta muy bien el uso continuo sin deteriorarse fácilmente, lo que permite mantener un aspecto limpio y uniforme durante más tiempo, incluso en el recibidor.

Una de las principales ventajas que ofrece es su excelente resistencia a la humedad y al agua.

Por otro lado, destaca por su alta durabilidad y su capacidad para soportar el uso diario, el tránsito intenso y los posibles arañazos.

Su limpieza es muy sencilla: basta con barrer o aspirar con regularidad y pasar una mopa ligeramente húmeda con productos suaves. Al ser una superficie no porosa, evita la acumulación de suciedad, polvo o ácaros.

A diferencia de suelos más fríos o duros, el vinílico ofrece una pisada más cómoda y agradable. Además, ayuda a mantener la temperatura interior de la vivienda, aportando cierto aislamiento térmico y acústico.

Gracias a la tecnología de impresión actual, el suelo vinílico ofrece una enorme gama de estilos y acabados. Desde imitaciones muy realistas de madera, piedra o cerámica, hasta diseños modernos y minimalistas, permitiendo adaptarlo a cualquier tipo de decoración.

Muchos modelos de suelo vinílico, especialmente los sistemas de clic, permiten una instalación rápida y sencilla, reduciendo tiempos y costes.

Otra ventaja a considerar es su compatibilidad con sistemas de calefacción por suelo radiante.

Tipos

El suelo vinílico en rollo destaca por su instalación sencilla y su acabado continuo sin juntas visibles, lo que mejora tanto la estética como la higiene. Aporta un buen nivel de confort al caminar y ofrece un gran aislamiento acústico.

El suelo vinílico adhesivo se instala directamente sobre el pavimento existente, lo que lo convierte en una solución ideal para reformas rápida. Su estructura fina y flexible facilita la colocación, y es una alternativa práctica para renovar espacios de forma sencilla y funcional.

El suelo vinílico SPC en sistema click permite una instalación rápida y sin adhesivos, encajando las piezas de forma precisa. Su núcleo rígido de piedra compuesta (SPC) le aporta una gran estabilidad, resistencia al agua y alta durabilidad frente al desgaste.