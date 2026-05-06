¿Es el hantavirus el nuevo coronavirus? Esto dicen los expertos sobre el brote

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El reciente brote de hantavirus, con tres fallecidos confirmados, ha despertado la inquietud de todos. Desde la Organización Mundial de la Salud, insisten en que no hay motivos para el pánico ni para imponer restricciones de viaje.

Algunos expertos como Salvador Peiró, investigador en el Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), explican que el hantavirus «no es un virus nuevo ni de transmisión comunitaria, nada que ver con la covid-19″.

En la misma línea, el investigador Liam Brierley, del Centro de Investigación Viral del MRC-Universidad de Glasgow, recordó que estos virus «se transmiten a los seres humanos al inhalar el virus en forma de aerosol procedente de los excrementos de los roedores». Esto explica lo inusual del caso ya que suelen ser aislados y ligados a entornos rurales o naturales.

Por su parte, la epidemióloga Charlotte Hammer, profesora adjunta y epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas de la Universidad de Cambridge, insistió en que, aunque «la transmisión de persona a persona es posible, es muy rara», mientras que el profesor Paul Hunter, catedrático de Medicina de la Universidad de Anglia del Este, recalcó que, si ocurre, «es muy poco frecuente».

Hantavirus

El pasado 20 de marzo se detectó un brote de hantavirus en un crucero con rumbo a Cabo Verde y con destino final en las Islas Canarias. Este virus suele transmitirse principalmente por roedores. Lo que llama la atención a los expertos es el escenario en el que se ha producido el brote. “Es llamativo por el contexto (un crucero con varios casos) y por la gravedad”.

Es por ello que creen que la clave está en una fuente común de exposición. «Es muy probable que estos casos se deban a un único punto de exposición a roedores», indicó Liam Brierley. Otra clave es la variante del virus, que aunque en Europa predominan las más leves, en Sudamérica circulan las más agresivas.

Aún así, los expertos coincidieron en que el riesgo para la población general es muy bajo. Salvador Peiró afirma que «no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco», mientras que Paul Hunter considera «muy improbable que este brote suponga un mayor riesgo en Europa».