Detenida una pareja de colombianos por golpear y dar correazos a sus dos hijos pequeños en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja de colombianos como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar tras una investigación relacionada con agresiones continuadas a sus hijos menores de edad en el domicilio familiar. Los arrestos se produjeron después de que uno de los menores revelara la situación de violencia que sufría junto a su hermano ante personal sanitario de un centro hospitalario.

Los hechos salieron a la luz a finales del pasado mes de abril, cuando profesionales sanitarios comunicaron a la Policía Nacional de Palma la existencia de posibles episodios de violencia doméstica que afectarían a dos menores. La alerta se activó tras la atención médica prestada a la hija mayor de la familia, quien manifestó haber sufrido agresiones físicas y verbales de forma habitual por parte de sus progenitores.

La investigación fue asumida por agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), quienes comenzaron a recabar información para esclarecer lo sucedido. Durante las primeras diligencias, la menor explicó a los investigadores que tanto ella como su hermano pequeño convivían en un ambiente constante de violencia intrafamiliar dentro del hogar.

Según el relato de la víctima, el padre habría agredido en diversas ocasiones a los menores, mientras que la madre también participaría presuntamente en episodios violentos dentro del entorno familiar. La joven aseguró además que había presenciado agresiones físicas de la madre hacia su pareja delante de ambos hijos, generando un clima de miedo, tensión y violencia permanente en la vivienda.

Los facultativos que atendieron a la menor observaron lesiones y marcas compatibles con golpes realizados con objetos como correas, circunstancia que reforzó las sospechas iniciales y motivó la intervención policial inmediata. Los agentes realizaron distintas pesquisas y entrevistas para comprobar la veracidad de los testimonios y recopilar pruebas sobre la situación familiar.

La menor relató además que tanto ella como su hermano vivían bajo un continuo ambiente de intimidación y temor. Las manifestaciones realizadas ante los agentes y el personal sanitario permitieron activar los protocolos de protección a menores víctimas de maltrato infantil, considerados prioritarios por las autoridades policiales y judiciales.

Tras el avance de la investigación y una vez obtenidos los indicios necesarios, la Policía Nacional procedió el pasado jueves a la detención de ambos progenitores como presuntos responsables de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos denunciados.

Como medida de protección, los dos menores han sido apartados del entorno familiar y actualmente permanecen bajo la tutela de los servicios de Protección de Menores, que se encargan de garantizar su seguridad, atención psicológica y asistencia integral mientras continúa el procedimiento judicial.

La actuación policial ha permitido frenar una situación de presunta violencia continuada sobre los menores, cuya detección fue posible gracias a la rápida intervención del personal sanitario y a la colaboración entre los servicios asistenciales y las unidades especializadas de la Policía Nacional.