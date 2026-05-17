Hasta qué hora se puede votar hoy en Andalucía: horarios de los colegios electorales por provincias

Justo cuando llegamos al mediodía, todavía nos quedan unas cuantas horas para poder votar en Andalucía y muchos andaluces seguirán acercándose a los colegios electorales a lo largo de la tarde. De hecho, no son pocos los que prefieren esperar hasta última hora, ya sea porque trabajan, porque han pasado el día fuera de casa o simplemente porque suelen dejarlo para el final. Y ahí es cuando aparece la duda de cada elección y es si realmente da tiempo a votar llegando tan justo o hasta qué hora se tiene tiempo para votar.

Durante toda la jornada se está viendo bastante movimiento en numerosos colegios electorales de la comunidad, especialmente en ciudades grandes como Sevilla, Málaga o Granada, aunque también en muchos municipios pequeños donde las horas centrales del día suelen ser más tranquilas. Conforme se acerca el cierre, además, empieza a notarse más gente entrando deprisa y mirando el reloj antes de cruzar la puerta. Una de las cosas que más confusión genera tiene que ver precisamente con esa hora límite. Mucha gente piensa que a las ocho de la tarde ya no se puede votar bajo ningún concepto, pero la norma electoral contempla una situación bastante habitual que tiene que ver con el hecho de que todavía haya personas dentro del colegio esperando turno cuando llega la hora oficial de cierre.

Hasta qué hora se puede votar hoy en Andalucía

Los colegios electorales cierran hoy a las 20:00 horas en toda Andalucía. El horario es el mismo en las ocho provincias y no cambia entre ciudades o municipios pequeños, así que tanto en Sevilla como en Málaga, Córdoba, Cádiz, Granada, Jaén, Huelva o Almería las urnas dejarán de admitir votantes a esa hora.

La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana y desde entonces las mesas electorales han permanecido abiertas de forma ininterrumpida. A partir de las 20:00 horas empezará ya el cierre oficial y después llegará uno de los momentos más importantes del día y que no es otro que el escrutinio de votos.

Aun así, eso no significa necesariamente que todo termine justo a las 20:00 en punto. De hecho, seguro que cuando llegue esa hora en muchos colegios todavía de Andalucía seguirá habiendo personas dentro esperando para votar incluso varios minutos después del cierre oficial de los colegios.

Qué pasa si llegas justo cuando van a cerrar

Es probablemente una de las situaciones más típicas en cualquier elección. Hay gente que aparece con el tiempo pegado, mira el reloj antes de entrar y duda si todavía podrá votar o no. La clave está en una cosa muy concreta y que tiene que haber entrado al colegio electoral antes de las ocho de la tarde. Si una persona ya está dentro del recinto antes de esa hora, podrá quedarse y votar aunque todavía haya cola delante o el proceso tarde unos minutos más.

Por eso muchas veces se ven imágenes de puertas cerrándose exactamente a las 20:00 horas mientras aún quedan votantes dentro. No significa que se haya terminado la votación de golpe, sino que ya no puede acceder nadie más desde fuera. En cambio, quienes lleguen después de las ocho ya no podrán entrar al colegio electoral aunque sea por unos segundos. Ahí sí que la norma es bastante estricta.

Además, los últimos minutos suelen concentrar bastante movimiento. En algunas elecciones incluso se forman pequeñas colas porque muchas personas esperan hasta el final del día para acercarse a votar, algo bastante habitual especialmente en domingo.

Los documentos que sirven para votar

Otro detalle que suele provocar dudas durante la jornada electoral tiene que ver con la documentación. Para votar hace falta identificarse ante la mesa electoral correspondiente y presentar un documento oficial con fotografía. Los más habituales son el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, aunque también puede utilizarse la tarjeta de residencia en determinados casos.

Hay además una cosa que mucha gente desconoce y que suele repetirse en todas las elecciones y es que el documento puede estar caducado y seguir siendo válido para votar. Lo importante es que permita comprobar correctamente la identidad de la persona. También conviene revisar bien la mesa electoral antes de salir de casa, sobre todo para evitar prisas de última hora. En la tarjeta censal aparecen el colegio, la sección y la mesa donde tiene que votar cada ciudadano.

Cuándo empezará el recuento de votos

Después del cierre llegará el momento del escrutinio. Primero se introducirán en las urnas los votos recibidos por correo y después votarán los propios miembros de cada mesa electoral junto a los interventores.

A partir de ahí comenzará ya el recuento que irá marcando cómo queda finalmente el Parlamento andaluz tras la jornada electoral de hoy. Los primeros datos importantes empezarán a conocerse durante la noche, aunque el resultado definitivo tardará todavía algunas horas más, especialmente en las provincias con mayor número de votantes.