Tres heridas por el desplome de una cornisa sobre la terraza de un bar en Menorca

Susto que podría haber acabado en tragedia. Tres mujeres, dos griegas de 38 y 39 años y una inglesa de 65, han resultado heridas este domingo en Menorca tras el desprendimiento de una cornisa de piedra de marés sobre la terraza de un bar situado en la plaza Nova de Ciutadella.

Según han informado el SAMU 061 y el Ayuntamiento de Ciutadella, el incidente ha ocurrido a las 11.00 horas cuando se ha desprendido inesperadamente parte de la piedra desde una altura de tres metros sobre la terraza en la que se encontraban las tres afectadas.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente los servicios sanitarios en dos ambulancias y han atendido a las tres víctimas, que han sido trasladadas a la Clínica Juaneda de Ciutadella, una de carácter leve y dos menos graves. Dos de ellas han sufrido un traumatismo craneoencefálico leve y diversos traumatismos y fracturas.

Tras el incidente, el Ayuntamiento ha destacado que la respuesta de los servicios de emergencia ha sido inmediata. Además de la Policía Local y de las unidades del 061, han acudido tres dotaciones de los Bomberos, el arquitecto municipal y tres patrullas de la Policía Nacional, que han colaborado en la preservación y seguridad en la zona, según ha informado Europa Press.

A consecuencia del incidente, el Consistorio ha activado la prealerta del Plan Municipal de Emergencias. La actuación se ha visto favorecida por las imágenes captadas en directo por la cámara de seguridad instalada en la plaza Nova, que han permitido agilizar la coordinación.

El Ayuntamiento ha reiterado su agradecimiento a todos los profesionales y ha deseado una pronta recuperación de las personas heridas y sus familiares.