El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, han pasado tres días en el Parador de Artiés, en Lérida, para disfrutar de un fin de semana de bici de montaña. Un deporte al que ambos son aficionados y que practican varias veces al año. El matrimonio hizo varias rutas en bicicleta durante la jornada del sábado por la mañana y el domingo. Junto a ellos iban sus escoltas (también en bici) y Martí Payas, un amigo de la infancia de Pedro Sánchez que vive en Andorra y es también un aficionado al ciclismo de montaña.

El sábado la propia Begoña quiso prolongar la jornada deportiva para hacer más horas de descensos. El domingo, la pareja se marchó a Baqueira Beret, pero había mucha niebla y tuvieron que volver a los mismos recorridos que realizaron la mañana anterior, tal y como han confirmado fuentes consultadas por OKDIARIO.

Las bicicletas fueron transportadas desde Madrid por sus escoltas en una furgoneta de color blanco de gran tamaño. El Presidente y la pentaimputada Begoña Gómez son amantes de este deporte y no es la primera vez que lo practican en el valle de Arán.

Por otro lado, en agosto de 2024, Pedro Sánchez y Begoña Gómez acudieron a Andorra al Campeonato del Mundo de Mountain Bike. OKDIARIO pilló a la pareja practicando bicicleta de montaña por Soldeu. Un año después, a finales de este mes de agosto de 2025, este diario cazó, de nuevo, a Sánchez y a Begoña Gómez en Andorra de vacaciones después de hacer lo propio en La Mareta. También pudo captar a los escoltas del presidente preparando sus bicis muy temprano por la mañana para salir a hacer descensos por los bike park de la zona.

Un día antes de las elecciones de este 23 de julio de 2023, el actual Presidente de España también decidió disfrutar de esta práctica deportiva y él mismo fue quien lo hizo público mediante un vídeo subido en su cuenta de X en el que aparecían ataviados con cascos, protecciones y ropa de bici de montaña y al final del vídeo le daba un beso a su mujer.

Naturaleza, deporte y la mejor compañía. pic.twitter.com/vZjL2oVex7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 22, 2023

El año pasado, Sánchez decidió comenzar el año con el presentador Jesús Calleja en la montaña leonesa. Ambos se citaron en la casa de Calleja en Golpejar de la Sobarriba, una localidad cerca de la León.

Ambos pasaron esta víspera de Reyes de 2024 en la Zona Alfa, una red con circuitos de bicicleta por la montaña leonesa, concretamente se ubica en los municipios de La Pola de Gordón y La Robla.

Los dos mantienen una amistad desde que el aventurero le entrevistara para su programa Planeta Calleja allá por el 2014, cuando se pudo ver a Pedro Sánchez practicando escalada y rápel volado. De hecho, no es la primera vez que el socialista acude a la provincia leonesa a visitar a Calleja y disfrutar de la montaña.