Los escoltas alucinan con la habilidad de Begoña Gómez en bici de montaña: «Descendía que daba miedo»

Los escoltas que acompañaron a Pedro Sánchez y Begoña Gómez durante su escapada al Valle de Arán este fin de semana no salían de su asombro ante el nivel que demostró la pentaimputada en las rutas de ciclismo de montaña. «Descendía que daba miedo», aseguraron testigos que presenciaron las salidas del matrimonio por los senderos pirenaicos.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la mujer del presidente del Gobierno mostró una habilidad sorprendente en los descensos técnicos de la zona, dejando impresionados incluso a los agentes de seguridad que les acompañaban. Begoña Gómez, equipada con casco y ropa especializada para esta modalidad, afrontó las bajadas con una velocidad y destreza fuera de lo común.

Los escoltas, habituados a seguir al presidente en sus salidas deportivas, reconocieron que el nivel técnico de Gómez en descenso superaba sus expectativas. La pentaimputada no solo completó las rutas sin dificultad, sino que además fue ella quien pidió prolongar la jornada deportiva del sábado por las idílicas rutas de montañas del Pirineo catalán.

Esta afición compartida por el ciclismo de montaña ha llevado al matrimonio a realizar escapadas frecuentes a zonas como Andorra y el Valle de Arán, donde han disfrutado de bike parks y senderos técnicos. En agosto de 2024, la pareja acudió incluso al Campeonato del Mundo de Mountain Bike en Andorra.