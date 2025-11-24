La Audiencia Nacional acuerda juzgar a Jordi Pujol por videoconferencia debido a su estado de salud

La Audiencia Nacional ha acordado este lunes juzgar a Jordi Pujol por videoconferencia, desde su casa, debido al estado de salud del ex presidente de la Generalitat, derivado de su avanzada edad. El tribunal juzga a la familia Pujol por un presunto enriquecimiento ilícito y el magistrado presidente, José Ricardo de Prada, ha comunicado la decisión de que «se inicie el juicio» con la presencia telemática del político de 95 años.

El magistrado ha señalado que si se produjese «cualquier modificación de su estado de salud», el tribunal será el que decida si «está en condiciones» de seguir en el juicio. El proceso se ha iniciado con una comparecencia previa por videoconferencia de Jordi Pujol, a puerta cerrada, para que explique su estado de salud, después de estar hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.

El ex presidente de la Generalitat, que tiene 95 años, ha comparecido desde su casa en Barcelona por una videoconferencia que no se ha podido ver porque se ha realizado a puerta cerrada. Pujol fue hospitalizado desde mediados de noviembre y hasta el pasado viernes por una neumonía.

Los médicos han testificado la realización de un informe forense sobre su salud a petición de su defensa y cuyo diagnóstico establecía que Pujol «no está en condiciones» de continuar con el proceso judicial. Según la pericial, a sus 95 años el ex mandatario presenta «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)».

Así lo ha reiterado este lunes el médico personal del expresidente de la Generalitat, el doctor Jaume Padrós, para quien Pujol «no está en condiciones» de participar en el juicio contra él y parte de su familia por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra.

Padrós ha asegurado, en una entrevista en La 2 que Pujol está «blandito» tras estar cinco días ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Además, ha explicado que está haciendo la convalecencia en su domicilio, que ha manifestado su deseo de declarar y que su estado anímico está «tocado» y que se siente, en sus palabras, responsable de este proceso judicial por ser el padre de la familia.

Presidido por De Prada y con las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino, este tribunal juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. La Fiscalía Anticorrupción reclama para Jordi Pujol 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación.