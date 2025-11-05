Achraf Hakimi sufre una lesión en los ligamentos pero no tiene roto el tobillo

Achraf Hakimi tiene un esguince en el tobillo, con afectación grave de los ligamentos, tras la fuerte entrada que le hizo Luis Díaz en el PSG-Bayern. El internacional marroquí sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo muy fuerte, pero se ha descartado que tenga algo roto. Sí que tiene una afectación de ligamentos, pero la lesión es mucho más benévola de lo que se temía en un primer momento, puesto que el futbolista salió del terreno de juego sin poder apoyar el pie y entre lágrimas.

En concreto, lo que tiene el lateral del PSG es un fuerte esguince. Una rotura sindesmosis con una afectación leve del ligamento deltoideo de su pie izquierdo. No tendrá que pasar por el quirófano, pero estará un mínimo de dos meses alejado de los terrenos de juego. Su pie tendrá que ser inmovilizado durante las primeras semanas, antes de comenzar la rehabilitación.

«Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas», señala el PSG en un comunicado. De esta manera, esas varias semanas de las que habla el club serán cerca de dos meses, lo que pone en duda su regreso a los terrenos de juego antes de 2026.

Por ello, todo apunta a que Achraf se perderá la Copa de África, que arranca a finales de diciembre. Para esta edición, que además se celebra en Marruecos, selección de la que es el líder absoluto, se han adelantado las fechas unas semanas, en comparación con lo que es habitual para el campeonato africano. Ese cambio en el calendario es el que le impedirá, casi con total seguridad, no poder estar a las órdenes de Walid Regragui.

La baja de Achraf para Marruecos sería de lo más sensible, puesto que es el capitán del equipo y uno de los mejores jugadores de la selección. Además, al ejercer como anfitriones eran los grandes candidatos a proclamarse campeones por segunda vez en su historia y acabar con más de 50 años de sequía del combinado marroquí en África. Cabe recordar que hace tres años, en el Mundial 2022, hicieron historia al convertirse en la primera selección de su continente en alcanzar unas semifinales, cayendo en ellas contra Francia.