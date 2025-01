Momentazo en el Open de Australia: Badosa se pica con Tsitsipas y le reta a que baje a jugar

Caminaba Paula Badosa por un periodo valle durante el segundo set ante Kostyuk. Tras una primera manga ganada por autoridad, no logró dar continuidad a su juego en la segunda, debido al ímpetu de la ucraniana y a las rachas de vientos que llegaron hasta los 50 km/h. Mientras estaba imbuida en dicha hondonada, desde la grade recibía ánimos y consejo de su entrenador, Pol Toledo y su pareja Stefanos Tsitsipas.

El griego le pedía calma mientras Badosa explicaba a través de gestos lo que le ocurría con la pelota. No encontraba el punto idóneo de golpeo y, ante la tranquilidad que le recomendaba Tsitsipas, la española respondió cogiendo la raqueta y ofreciéndosela. Vino a decir ‘baja y juega tú’. Un jocoso momento que explicó Badosa tras llevarse el partido y avanzar a octavos de final.

«Si la gente cree que es Stefanos, va a salir más en todos lados y les encanta todo eso. Pero obviamente en un partido hablo con mi entrenador, que es el que me lleva siempre, que sabe lo que me pasa y entiende también mis gestos. Hay gente que está a veces en el box y no entiende absolutamente nada de lo que he dicho y el único que lo entiende es mi entrenador. Pero bueno, ahí lo he dicho bastante claro, que hacía mucho viento y que a ver si jugaba él. La próxima jugará él», explicó Badosa.

La española también detalló lo que le pidió su entrenador en ese momento. «Bueno, lo que me pide siempre, la verdad. Ser agresiva, abrir la pista, ser intensa. Lo que pasa es que me pedía dominar con la derecha, pero yo estaba muy incómoda y con la derecha no me estaba sintiendo bien. Creo que con lo que mejor me he sentido es el saque, me ha ayudado mucho, pero de fondo no estaba tan cómoda. También me estaba pidiendo jugar con un poquito más de altura, de pequeños detalles así, pero yo no veía nada de eso, la verdad», desveló Badosa.

– Badosa se enoja en el banquillo porque hay mucho viento.

– Tsitsipas: ‘calma, calma’.

– Badosa le ofrece la raqueta para que juegue él. Momentazo en el Australian Open 😂

pic.twitter.com/k8fTrprdvs — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 17, 2025

Badosa se apuntó un partido difícil de jugar por las condiciones meteorológicas. «Eran muy duras con el viento, mis primeros dos partidos fueron muy diferentes en pista interior. Creo que Stefanos Tsitsipas estaba más nervioso que yo, me ha dado unos consejos muy buenos», comentó la española sobre la Kia Arena tras la conclusión de un choque en el que se impuso (6-4, 4-6 y 6-4) y avanzó a octavos de final.