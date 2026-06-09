Los bomberos rescatan a un perro que se había quedado atrapado en un balcón de una vivienda de Marratxí

Efectivos de los Bomberos del parque de Inca han protagonizado este martes un emotivo rescate al poner a salvo a un perro que se había quedado atrapado de forma accidental en los huecos de la estructura de un balcón.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 9:30 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso de una vivienda ubicada en el municipio de Marratxí. Al parecer, el animal introdujo la cabeza o parte de su cuerpo entre los elementos del balcón, quedando inmovilizado y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante la situación de angustia del animal, la dotación de bomberos se desplazó rápidamente hasta el lugar. Tras evaluar la situación en la vivienda, los operarios decidieron actuar con la máxima precaución para evitar que el perro sufriera daños o entrara en pánico.

👨‍🚒 Efectius del parc d’Inca han intervingut avui, a les 9.18 hores, a un rescat d’un ca a Marratxí. 🐶 L’animal s’havia quedat encallat a un balcó i ha estat necessària la intervenció dels bombers per al seu alliberament. pic.twitter.com/B20licvMiJ — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) June 9, 2026

Finalmente, haciendo uso de un martillo y herramientas de precisión, los bomberos lograron picar y abrir el espacio necesario en la estructura para liberar al animal de su trampa.

Afortunadamente, la rápida y eficaz intervención ha concluido con un final feliz. Tras ser liberado, se pudo comprobar que el perro se encontraba en perfectas condiciones de salud, resultando completamente ileso y quedando todo el incidente en un susto tanto para la mascota como para sus propietarios.