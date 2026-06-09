Pillan a dos jóvenes magrebíes intentando okupar una casa de Sa Pobla tras forzar una ventana

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes magrebíes de 19 y 22 años tras ser ‘cazados’ in fraganti tratando de okupar una vivienda en el municipio de Sa Pobla, Mallorca.

Los hechos se desencadenaron en la tarde de este pasado lunes. La Benemérita recibió un aviso de alerta debido al salto de la alarma de seguridad en un inmueble situado concretamente en la calle Sant Francesc. Ante la posibilidad de un delito en curso, varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos con suma celeridad para verificar la situación.

A su llegada, los agentes de la Guardia Civil realizaron una primera inspección exterior y observaron que una de las ventanas de la planta superior de la casa presentaba signos evidentes de haber sido forzada. Tras contactar y dar aviso a la propietaria del inmueble, los efectivos policiales procedieron a abrir la puerta principal para acceder al interior de la vivienda.

Durante el registro minucioso de todas las dependencias de la casa, los guardias civiles localizaron ocultos a los dos varones, quienes acababan de acceder ilícitamente al inmueble. Por este motivo, se procedió de inmediato a su detención como presuntos autores de un delito de usurpación de bien inmueble.

Tras su posterior identificación, se confirmó que ambos son de origen magrebí. Además, durante el cacheo, a uno de los detenidos se le incautó una tarjeta de crédito sustraída en un hecho delictivo anterior. Asimismo, se comprobó que este mismo individuo contaba con una requisitoria en vigor de búsqueda, detención y personación en el juzgado debido a su implicación en numerosos delitos previos.