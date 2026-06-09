Palma iniciará este verano las obras de 170 viviendas de alquiler a precio limitado en Camp Redó y Son Ferragut

El Ayuntamiento de Palma iniciará este verano las obras de 170 viviendas de alquiler a precio limitado en Camp Redó (87) y Son Ferragut (80), en este caso en la calle Isabel de Villena, número 6.

La autorización, aprobada en el Consejo de Gerencia de Urbanismo, culmina la concesión de licencias correspondientes a la primera fase del Plan de Choque Municipal de Vivienda impulsado por el Ayuntamiento de Palma, según ha informado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

Cabe recordar que estas viviendas estarán sujetas a rentas reguladas conforme a la normativa autonómica y contarán con porcentajes reservados para colectivos específicos, entre ellos menores de 35 años, mayores de 65 años y familias monoparentales.

Para poder optar a uno de estos pisos, los solicitantes deberán estar empadronados en Palma al menos cinco años o siete años si proceden de otros municipios de Baleares.

Todas estas promociones, además, se destinarán a alquiler a precio limitado e incorporarán criterios sociales. En este sentido, un mínimo del 30% de las viviendas se reservará para jóvenes de hasta 35 años, un 10% para mayores de 65 años y otro 10% para familias monoparentales.

Esta primera fase tendrá continuidad con una segunda etapa del Plan de Choque Municipal de Vivienda, que contempla la construcción de más de 800 viviendas distribuidas en siete solares municipales, unas actuaciones que irán acompañadas además de nuevos equipamientos para responder a las necesidades de los distintos barrios de Palma.

En el caso de las 87 viviendas destinadas al alquiler a precio limitado en la calle Bisbe Arnau Albertí, en el barrio de Camp Redó, es una de las primeras actuaciones impulsadas en el marco del plan de choque municipal de vivienda.

Tanto la parcela de Camp Redó como la de Son Ferragut fueron adjudicadas mediante la figura del derecho de superficie a la empresa Locare Arpo 2D, que se encargará de la promoción y gestión de las mismas.

Las futuras viviendas contarán con entre uno y tres dormitorios, y superficies útiles de entre 45 y 70 metros cuadrados, y las rentas estarán reguladas según los límites establecidos en la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por el Govern de les Illes Balears en torno a una media de entre 650 y 1.100 euros en principio.

Cambios de usos de locales

Para reforzar la transparencia en la gestión de las promociones, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria firmaron también una adenda que, entre sus principales garantías recogidas, fijaba que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria y no podrá repercutirse en los arrendatarios.

Además, los gastos de mantenimiento y servicios comunes deberán estar claramente detallados y reflejados por escrito en cada contrato, con un importe fijado al momento de la firma.

Por otro lado, al margen del Plan de Choque Municipal de Vivienda, la Gerencia de Urbanismo también ha concedido este martes la licencia para la construcción de un edificio de 20 viviendas, de las cuales 9 estarán igualmente acogidas al régimen de precio limitado.

A ello se suman las distintas licencias que se autorizan de forma habitual para el cambio de uso de locales u oficinas a viviendas, algunas de ellas también bajo el régimen de precio limitado, con el objetivo de incorporar nuevas viviendas al mercado residencial de Palma.