Desalojan el Centro de Congresos del Foro de Davos por un incendio

La sede del Foro Económico Mundial en Davos ha sido evacuada este miércoles por un incendio tras detectarse una importante presencia de humo en el centro de conferencias, donde horas antes habían tenido lugar los discursos de líderes políticos y económicos de distintos países, entre ellos, el presidente de EEUU, Donald Trump y argentino Javier Milei. La situación ha generado momentos de tensión y ha obligado a activar los protocolos de seguridad del evento.

Según informan locales, el humo se habría originado a raíz de un incendio en un hotel ubicado en las inmediaciones del Centro de Congresos del Foro de Davos. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación del edificio mientras equipos de bomberos trabajaban intensamente en la zona.

Hasta el momento, no se informa de que haya personas heridas ni afectados por inhalación de humo. Las autoridades continúan evaluando la situación y las causas del incendio, mientras se mantiene un amplio operativo de seguridad en el área.