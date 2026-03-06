El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) liderado por Donald Trump permite a India comprar petróleo de Rusia durante un mes para aminorar los efectos perniciosos de la guerra de Irán. En concreto, el Ejecutivo estadounidense ha emitido una licencia este jueves que permite comprar combustible ruso dados los problemas que hay en el Estrecho de Ormuz, por donde transitan aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo.

El Departamento del Tesoro de EEUU, que regenta Scott Bessent, ha emitido este permiso que incluye todas las transacciones relacionadas con la venta de productos petrolíferos rusos que estuvieran cargados en buques antes de este jueves, 5 de marzo, siempre que se entreguen a India y sean comprados por una refinería de este país.

La licencia expira el próximo 4 de abril y, durante ese tiempo, hará posible que el crudo «siga fluyendo hacia el mercado mundial» si bien «no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso», ha asegurado el secretario del Tesoro, Bessent, en sus redes sociales.

Trump y la India

«India es un socio esencial de EEUU, y esperamos que Nueva Delhi aumente sus compras de petróleo estadounidense. Esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial», ha agregado, tras presumir de que la política energética del presidente estadounidense, Donald Trump, haya provocado «los niveles más altos jamás registrados» de producción de petróleo y gas.

Esta exención llega meses después de que el jefe de la Casa Blanca impusiera aranceles a los productos indios en un intento de presionar al Gobierno del primer ministro Narendra Modi para que abandonara las compras de energía a Rusia y, a su vez, para ejercer presión económica sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El Estrecho de Ormuz

El conflicto bélico que está teniendo lugar en Irán ya está afectando a las rutas comerciales de los barcos y al coste de las mercancías. Las principales navieras del mundo se han visto obligadas a explorar una nueva travesía marítima, retrasar sus planes de regreso a los tránsitos por el Canal de Suez y, en su lugar, volver a los desvíos del Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica).

Las líneas de contenedores aumentarían en cerca de 10 días la duración de sus viajes con ese nuevo trayecto, lo que incrementaría tanto el consumo de combustible como los tiempos de navegación, disparando así los costes de los productos transportados en barco.

Fuentes del sector logístico y de distribución adelantan que, tal y como sucedió con la crisis del Mar Rojo, este escenario podría provocar que el precio de los contenedores para esta ruta se triplicara como hace dos años, pasando de 1.000 euros por contenedor a 3.000 euros.