Reclaman 43.000 euros a tres altos cargos de la izquierda en Mallorca por no pagar sus plazas de parking

El gobierno del PP de Mallorca acusa a tres ex altos cargos del anterior gobierno de izquierdas del Consell de gastarse cerca de 43.000 euros de las arcas de la institución en nueve plazas de parking «no autorizadas» en Vía Roma para uso propio y les exige que devuelven esa cantidad o, por el contrario, llevarán el caso a los tribunales.

Se trata del ex conseller de Turismo Andreu Serra (PSOE), el ex conseller independentista de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora (Més), y el secretario técnico de Cultura, Patrimonio y Deportes, Francesc Ramis. Los tres dirigentes formalizaron tres contratos para el alquiler de plazas de aparcamiento a la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) incumpliendo la Ley de contratos del sector público y a pesar de que existían informes desfavorables.

Dichos informes indican que las facturas de las plazas de parking deben pagarlas sus usuarios y no el Consell de Mallorca, porque no está incluido en el régimen de dedicación, retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio de miembros de la corporación y altos cargos.

Ahora, según ha explicado el actual conseller de Presidencia, Antoni Fuster, el Consell de Mallorca está «obligado» a pagar este gasto que ahora reclama el Ayuntamiento de Palma a través de la SMAP y ha expresado que la institución insular que preside el popular Llorenç Galmés «no puede permitir este simpa» y el «uso fraudulento del dinero de los mallorquines».

Además, el conseller del PP ha exigido que la ex presidenta del Consell de Mallorca, la socialista Catalina Cladera, sea la que «exija el pago inmediato de la deuda», ya que la considera como la «máxima responsable que no debería haber permitido esta mala praxis».

El Consell exige a los ex altos cargos que devuelvan el dinero

Por ello, el Consell de Mallorca celebrará un pleno extraordinario el próximo jueves 11 de julio en el que aprobará el pago de la deuda de un total de 43.378 euros contraída con el SMAP y dará hasta cinco días a los tres ex altos cargos del anterior gobierno de izquierdas de la isla para que devuelvan esa cuantía económica.

En caso de que la cantidad no sea devuelta, la institución insular ha informado de que no descarta poner el caso en manos de la Abogacía del Consell y acudir a los tribunales. Fuster ha afirmado que los responsables «intentaron pagarlo un mes antes de las elecciones» pero «no se atrevieron» porque «iba a ser un escándalo» y «dejaron las facturas en un cajón».

El primer paso que seguirá la institución que preside Llorenç Galmés será aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito en un Consell Executiu, para después llevarlo al pleno y posteriormente reclamarlo a Serra, Alzamora y Ramis, con el objetivo de que «subsanen lo defraudado».

Preguntado por si estos contratos se habían firmado en anteriores legislaturas, Fuster ha reconocido que sí pero ha señalado que en 2019 se produce un cambio de normativa que impide que el Consell asuma este tipo de gastos de sus altos cargos y lo deba abonar cada trabajador de la entidad.

También ha mantenido que estas personas aparcaban allí sus «coches privados», puesto que en los contratos de alquiler de las plazas «no ponían las matriculas» de los vehículos a los que estaban asignadas y, al disponer del contrato, ya se les permitía el acceso a los aparcamientos de Vía Roma.