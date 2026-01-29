El cabreo viral de un youtuber francés tras el gol de Trubin al Real Madrid: revienta una tele a patadas

El gol de Trubin dio la vuelta al mundo. No solo por el hecho de que el portero del Benfica marcase un gol en la última jugada al Real Madrid, sino por las consecuencias que trajo el resultado en la clasificación general de la Champions para varios equipos en sus respectivos objetivos.

Por un lado, lo más llamativo fue dejar fuera al conjunto de Álvaro Arbeloa del top-8, obligándolo a tener que jugar un play off cuando ya tocaba su pase directo a octavos. A su costa se beneficiaron otros equipos como Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. Sin embargo, no solo el Real Madrid salió perjudicado, ya que el que pagó la moneda más cara fue el Olympique de Marsella.

Con el tiempo ya cumplido, el conjunto francés ya se sentía en la siguiente ronda con la vigesimocuarta plaza con nueve puntos. Acababa de perder 3-0 en Brujas y cruzaba los dedos para que los portugueses no marcase ese gol que les eliminaba del torneo. A raíz del gol del portero, el Marsella se quedó fuera por culpa del ‘gol average’ (-3 frente a -2) y eso provocó un cabreo viral en redes sociales del famoso youtuber Mohammed Henni.

El aficionado galo reaccionó en su perfil de Instagram a sus más de dos millones de seguidores al momento y su enfado llegó hasta tal punto que se desahogó con varias patadas a su televisión, dejando toda la pantalla destrozada. Imágenes que evidencian el cabreo que tienen muchos equipos en medio de la locura del nuevo formato de Champions.

A la espera del sorteo de este viernes, Real Madrid y Benfica podrían reencontrarse a doble partido en el play off para buscar una plaza en octavos. Un partido que gana morbo si llega a suceder, no solo como una revancha para el conjunto blanco, sino también por la vuelta de José Mourinho al Santiago Bernabéu.