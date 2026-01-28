Historia de la Champions: Trubin, portero del Benfica, mete a los de Mourinho en dieciseisavos

Historia de la Champions League. Anatoli Trubin, portero del Benfica, marcó el gol que clasificó al equipo de José Mourinho en los play off de la competición. Los portugueses estaban eliminados pese a ganar por 3-2 al Real Madrid, pero en la última jugada, en el 98′, con el tiempo de descuento claramente cumplido, llegó la locura.

Un centro de falta de Aursnes fue a parar en la cabeza del guardameta ucraniano, que la mandó a la red con un remate espectacular y memorable e hizo el 4-2. Un gol que metía al Benfica en la siguiente ronda después de igualar a nueve puntos y superar por sólo un gol al equipo que hasta entonces estaba vigesimocuarto clasificado, el Olympique de Marsella.

EL FÚTBOL ES UNA LOCURA 🤯. Trubin sube a rematar en la última jugada y marca de cabeza para mantener vivo al Benfica. El Real Madrid se queda fuera del Top 8.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XCNjweP9XI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

El Real Madrid con la derrota ya había caído al noveno puesto y se puede volver a cruzar con los de Mourinho en la eliminatoria de acceso a octavos de final. Increíble el guion de este partido de locura en el estadio Da Luz (Lisboa) que tuvo a Trubin, portero del conjunto luso, como último gran protagonista. El sorteo será este viernes y a los blancos también le puede tocar el Bodo Glimt.