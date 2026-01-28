Arbeloa: «No he sabido imprimir a los jugadores el nivel que quería que diesen y es responsabilidad mía»

Álvaro Arbeloa analizó la derrota contra el Benfica en sala de prensa, un varapalo para los madridistas. «No me arrepiento de los mensajes, es lo que creo. Yo no estoy de acuerdo en que la derrota haya sido porque los de arriba no hayan corrido lo suficiente»

«Hemos estado lejos de lo que queríamos ser. No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos. Sabíamos que teníamos mucho que trabajar. Hay que mirar adelante, el partido contra el Rayo. Para ganar estos partidos hay que hacer cosas muy bien», añadió.

Sobre el gol final del Benfica, explicó lo siguiente: «No es la primera vez que me mete un gol un portero. Ellos asumieron riesgos, nosotros también y al final ganaron ellos». «No me ha sorprendido. No he sabido imprimir a los jugadores el nivel que quería que diesen en el campo y la responsabilidad es mía. No he sabido que lo afrontasen como yo quería», comentó.

«Ha sido una decisión técnica no sacar a Ceballos. No quería que se diese la situación que se dio con Asencio de expulsiones. Al final se la sacaron a Raúl. En Cestero tengo plena confianza y creo que nos venía muy bien. Han sido decisiones puramente técnicas», comentó sobre cambios.

«Nos han faltado muchas cosas. Ha sido un partido nivel Champions ante un equipo que se jugaba la vida. No sólo ha puesto intensidad, ha defendido y atacado muy bien. Nos han faltado muchos argumentos para ganar los tres puntos», finalizó.