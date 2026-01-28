Como en los viejos tiempos: así celebró Mourinho el épico pase del Benfica en la Champions

José Mourinho celebró por todo lo alto, y como en los viejos tiempos, la épica victoria de su Benfica por 4-2 ante el Real Madrid con un gol de su portero en el minuto 97 que le dio el pase a la ronda previa de la Champions League. El técnico portugués estaba más que emocionado y eufórico con toda su plantilla mientras recorría toda la banda del Estadio de Da Luz.

Pasaba el minuto 97 de partido, el Real Madrid estaba con dos jugadores menos sobre el césped y el Benfica, que estaba ganando el partido, necesitaba un gol más para poder meterse en la ronda previa de la Champions League. Tras una falta colgada al área, su portero, Trubin, marcó de cabeza y metió a los de Mourinho en los playoff.

Un gol que también dejaba al Real Madrid fuera del Top-8 de la Champions League. Pero Mourinho estaba concentrado en su objetivo y en su equipo. El gol de Trubin le dio el pase a la siguiente ronda y lo celebró por todo lo alto. Como en sus viejos tiempos y como en sus grandes hitos en esta gran competición.

EL FÚTBOL ES UNA LOCURA 🤯. Trubin sube a rematar en la última jugada y marca de cabeza para mantener vivo al Benfica. El Real Madrid se queda fuera del Top 8.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XCNjweP9XI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

«Ha sido muy merecido. Kylian tuvo dos oportunidades e hizo dos goles. Pero para el Benfica es un prestigio increíble ganar al Real Madrid. Tantos años sin medirse. Y eso le da mucho a este club. Me da igual que me toque Madrid o Inter, son grandes equipos y les tengo mucho cariño. Pueden ganar la Champions y nosotros solamente podemos hacer esta épica victoria», señaló José Mourinho en la zona mixta tras el partido.

«Cuando hice los cambios pensaba que estaba clasificado. Tuvimos la suerte de un balón parado y un gol histórico de Trubin y con el estadio se viene abajo. La noche de hoy es muy merecida», añadió el entrenador del Benfica.