Carvajal, tras otro partido sin jugar: «La paciencia es mantener una buena actitud mientras se espera»

Dani Carvajal se pronunció a través de sus redes sociales tras la victoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano (2-1), otro partido en el que no juega pese a entrar en convocatoria. El capitán del equipo blanco apenas ha disputado 27 minutos –entre Albacete y Mónaco– después de recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió en octubre y por la que fue sometido a una artroscopia.

Carvajal mandó un mensaje de tranquilidad, ya que a día de hoy no cuenta para Álvaro Arbeloa y el titular en el lateral derecho es Fede Valverde: «La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras se espera». Y por lo que se detecta en los entrenamientos y cada encuentro, el comportamiento del madrileño es impecable pese a no contar con minutos.

Carvajal lleva sin ser titular desde el derbi de septiembre contra el Atlético –aún con Xabi Alonso en el banquillo–, en el que se lesionó del muslo. Entre un problema físico y otro sólo ha podido jugar 10 partidos en toda la temporada. En este periódico contamos que aún tiene cinco meses para decidir su futuro, ya que su contrato expira el 30 de junio y al tener 34 años el Real Madrid le renueva año a año.

La última renovación se produjo cuando se rompió la rodilla la temporada pasada en el fatídico partido frente al Villarreal. Desde entonces, Carvajal nunca ha podido volver a demostrar su mejor nivel, como el que llevó al Real Madrid a conquistar su decimoquinta Champions League con gol del lateral en aquella memorable final ante el Borussia Dortmund.

Carvajal, ausente

En esta época de crisis el Real Madrid le necesita, aunque su proceso de rehabilitación está siendo más lento de lo normal y aunque entrene con total normalidad con el grupo y esté en el banquillo el club todavía no arriesga a ponerle demasiados minutos. Por tanto, Valverde sigue actuando en banda mientras también se espera a que se recupere Trent Alexander-Arnold, baja desde diciembre.