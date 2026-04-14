El Castilla rescata un punto ante el Ourense para seguir en PlayOffs

Un tanto de Liberto Navascués en la segunda mitad rescató un punto para el Real Madrid Castilla en su duelo ante el Ourense CF, partido adelantado correspondiente a la Jornada 33 del Grupo 1 de Primera Federación. El empate les supo a poco a los de Julián López de Lerma, que pudieron llevarse la victoria en los instantes finales. El filial no pudo continuar su gran racha, con dos triunfos seguidos y un parcial de 10 goles a uno, pero sumaron un punto que les sirve para mantenerse en los puestos de playoffs, aunque a la espera de los resultados de sus rivales directos este fin de semana

A la soleada tarde que se presentó en el Di Stefano no le acompañó el juego del Castilla en los instantes iniciales. El filial merengue se hizo con el control del balón, pero sufrió ante el bloque bajo planteado por los visitantes desde el inicio. El cuadro gallego no desperdició una de sus puntuales llegadas cuando Sergio Benito, en el ecuador del primer tiempo, recogió un centro al segundo palo para rematar a placer a puerta vacía. El Castilla tampoco reaccionó ante el golpe y apenas inquietó la meta defendida por Álvaro Ratón, más allá de una parada del portero de los gallegos ante Alexis Ciria.

Julián López de Lerma trató de agitar el árbol tras el descanso sustituyendo a sus hombres de ataque. Rachad Fettal y Dani Yáñez ingresaron al césped del Di Stefano en sustitución de Alexis Ciria y Jacobo Ortega, líderes del juego ofensivo del filial en las últimas semanas, pero sin apenas incidencia en la tarde de hoy. Los cambios tampoco cambiaron el guion del choque, en el que el Ourense CF se mostraba cómodo ante un Castilla falto de ideas.

Con el paso de los minutos, el segundo equipo madridista comenzó a asentarse en campo rival y a atacar el flanco izquierdo rival. Yáñez y David Jiménez combinaban entre ellos y centraban al área, aunque sin generar ocasiones claras en forma de remate. En un envío al área -pero desde la banda derecha- llegó el empate del Castilla. Liberto Navascués sólo necesitó cinco minutos sobre el césped para conectar un disparo cruzado con la zurda que, tras tocar ligeramente en un rival, se coló en la meta gallega.

75′ GOAAAAAAAAAL LIBERTO NAVASCUÉS! Castilla 1-1 Ourense. pic.twitter.com/E2N0x18oll — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 14, 2026

El tanto del empate espoleó a los de Julián López de Lerma en busca de un triunfo que certificara el gran momento reciente del equipo. César Palacios demostró por qué es el máximo realizador del Castilla y su jugador más decisivo en los metros finales. El soriano rozó el gol en dos ocasiones. La primera, con un disparo de rosca desde fuera del área; que se marchó suspirando cerca del palo derecho de la portería. Su segunda intentona llegó en el descuento, cuando una parada del portero gallego le privó de convertir su decimocuarto tanto de la temporada.

El VAR evita una roja injusta a Diego Aguado

El Castilla estuvo cerca de saborear la victoria en los instantes finales, pero se quedó a las puertas del tercer triunfo consecutivo. Con el añadido casi cumplido, la polémica arbitral -inédita durante el choque- hizo acto de presencia en el Di Stefano. El colegiado señaló roja directa sobre Diego Aguado por una supuesta agresión sobre un jugador rival. El cuerpo técnico local empleó sus dos revisiones de VAR en la misma jugada. Primero, solicitó un posible penalti en el área orensana. Petición denegada. Sí se hizo justicia con la segunda acción, que sucedió escasos segundos después. El árbitro revocó su decisión inicial y la acción entre Carmona y Aguado se saldó con tarjeta amarilla para el madridista.