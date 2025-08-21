Segunda temporada de ‘The Pitt’: ¿qué sabemos del esperado regreso de los médicos favoritos de la televisión?

Puede que los seriéfilos estén más pendientes estos días de la llegada de la ronda final de capítulos de la segunda temporada de Miércoles y de la despedida de Stranger Things. Sin embargo, no debemos olvidar que algunas de las mejores historias de lo que llevamos de 2025 son productos originales, cuya impronta y calidad ha sorprendido a aquellos escépticos con el aparente detrimento de la época dorada de la pequeña pantalla. Dept. Q, The Studio, Adolescencia…el impacto de dichas ficciones está logrando disimular la falta de acierto del terreno fílmico, cuya depauperación sólo está siendo contrastada por el fulgor de cintas de terror como Los pecadores o Weapons. No obstante y regresando al serial, lo que de verdad esperan los fans televisivos es la llegada de la segunda temporada de The Pitt: el mix de series como Urgencias y 24 que ha encandilado a los suscriptores de HBO Max.

Ante lo manida que puede estar ya la temática médica en el mundo del streaming, la irrupción de The Pitt supo contrarrestar todos esos hándicaps de los que tradicionalmente, han solido adolecer shows como House, Anatomía de Grey o The Good Doctor. Una apuesta por el realismo clínico, mezclado con la vida personal de unos personajes cargados de matices e interpretados a la perfección en un casting donde la auténtica estrella es Noah Wyle (quien ya formó parte en su momento del elenco coral de Urgencias). Así, gracias al buen hacer del showrunner R. Scott Gemmill y su equipo, la segunda temporada de The Pitt se confirmó tras únicamente un mes de emisión en la plataforma propiedad de Warner Bros. Discovery. Ahora bien ¿qué sabemos del seguimiento que nos llevará a acompañar al Doctor “Robby” y a su equipo durante otras 15 horas de urgencias?

La segunda temporada de ‘The Pitt’

La mayor parte de información de la segunda temporada de The Pitt, nos la proporciona el primer adelanto que ha compartido HBO. Una filtración propiciada por la cuenta de X de la actriz Fiona Dourif, quien interpreta en la serie a la doctora Cassie McKay. Instantes después, la intérprete borró la publicación, pero diversos medios ya se han hecho eco de lo que contaba el frenético teaser (tráiler breve).

La continuación se centrará en el turno de urgencias del fin de semana del 4 de julio, mientras Robby es recibido bajo la frase de “el hijo pródigo regresa”, dando a entender que el médico titular ha tenido un prolongado-y merecido-descanso tras los acontecimientos de la primera season. Desgraciadamente, no todo van a ser vítores cálidos para el equipo de urgencias, ya que el tráiler mostraba, tal y como relata el medio Screenrant, a un paciente intentando liberarse de las ataduras en la parte de atrás de una ambulancia y a un equipo de policías entrando en el hospital a toda prima mientras los doctores están cubiertos de sangre de arriba a abajo, intentando salvar la vida de un paciente.

Por tanto, todo parece indicar que la segunda temporada repetirá el formato y que The Pitt, seguirá siendo tan frenética y dramática como siempre.

Las grandes ausencias

La mayor parte del reparto principal regresará. La serie volverá a contar con los rostros de Wyle, Taylor Dearden, Isa Briones, Shabana Azeez, Fiona Dourif y Gerran Howell. Por otro lado, ni Tracy Ifeachor (Heather Collins) ni Shawn Hatos (Jack Abbot) volverán en esta nueva ronda de episodios.

¿Cuándo se estrenará?

HBO Max está trabajando para tener la continuación de The Pitt lo antes posible. Sin todavía una fecha oficial para el estreno, el jefe de HBO, Casey Bloys, contó cómo desde el estudio tienen planeado que la secuela comience a publicar los nuevos capítulos entre enero y abril de 2026.

La primera temporada de The Pitt ha conseguido 8 nominaciones a los premios Emmy.