El director Edgar Wright compara a ‘Furiosa’ con ‘Ben-Hur’

Todavía quedan algunos días para que Furiosa pueda verse en los cines de todo el mundo. Aunque como siempre, una buena parte de la prensa especializada ya ha podido disfrutar de la precuela en su premiere, celebrando en gran medida la épica y acción de la entrega, además de la actuación de su protagonista principal, Anya Taylor-Joy. No obstante, la presentación oficial del regreso al yermo postapocalíptico se dará en el Festival de Cannes, proyectándose fuera de la competencia, para más tarde, aterrizar en las salas de todo el mundo el próximo 24 de mayo. Hasta entonces, sólo podemos apaciguar nuestras ganas de verla con la información cargada de elogios que está proyectando la propia industria, entre ellos los del director Edgar Wright, quien la acaba de comparar con la mítica Ben-Hur.

Como le pasa también a Quentin Tarantino, Martin Scorsese o Christopher Nolan, a Wright le encanta como buen cinéfilo hablar de sus películas favoritas. Así, del mismo modo que aplaudió la reciente Rivales, ahora tampoco ha podido diezmar su entusiasmo por Furiosa. La historia que nos cuenta el pasado del personaje que originalmente encarnó Charlize Theron en Mad Max: Fury Road. El cineasta británico acudió a la red social X, con la intención de explicar las sensaciones que le había provocado la película y alabando la visión diferente entre ambas cintas que había querido plasmar el realizador George Miller.

Even though I understand what it takes to make a film, I still don’t understand how Dr. George Miller does it. I was lucky enough to see ‘Furiosa’ a month ago, and I’m still reeling at how films like his exist. It’s so intricate, detailed, and immersive. The planning and love… pic.twitter.com/Z97la2R9Ss

— edgarwright (@edgarwright) May 7, 2024