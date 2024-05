Las primeras reseñas de ‘Furiosa’ alaban el trabajo de Anya Taylor-Joy: «Épica en todos los sentidos»

Es una de esas producciones que darán pie a la cartelera de este verano 2024 y sin duda, es el estreno de acción más esperado del año. Furiosa, la precuela de Mad Max: Fury Road, llegará a los cines a finales de este mes de mayo amparada por la promoción mundial de sus dos principales estrellas; Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Todavía queda una distancia pronunciada para que el público mundial pueda ver la historia que se centrará en el personaje encarnado originalmente por Charlize Theron, pero unos cuantos privilegiados de la prensa especializada ya han podido disfrutar de su proyección, propiciando cómo no las primeras reseñas y reacciones al filme. ¿El resultado? Elogios a la interpretación de Taylor-Joy y una amplia ovación popular a la expansión del universo de George Miller, quien ha demostrado una vez más que en el campo de la acción, no tiene rival.

Furiosa retrocede en el tiempo 15 años a los acontecimientos que vimos en Fury Road, lo que suma un total de 45 años después del colapso que convirtió al planeta tierra en un territorio postapocalíptico. Una historia que nos mostrará como se convirtió en la líder y hábil superviviente que pudimos conocer de la mano de la actriz sudafricana, hace ya 9 años. Los adelantos que ha ido mostrando Warner Bros, nos anticipan que la historia hará un recorrido entre su secuestro del lugar Verde de Muchas Madres donde creció, hasta su encuentro e historia de venganza contra el líder tiránico Dementus, al que da vida Hemsworth. Este es un nuevo villano que le arrebató todo y que como los otros señores de la guerra, abraza a la perfección la brutal dicotomía de la supervivencia en el yermo: matar o vivir. Ante toda una serie de desafíos, será el primer título del universo Mad Max sin el protagonista, donde Furiosa buscará desesperadamente regresar a casa y de paso, vengarse de Dementus.

El nivel de la intensidad en la acción puede apreciarse con la noticia sobre la enorme secuencia de acción de 15 minutos que según el propio Miller tardó en rodarse 78 días, con más de 200 especialistas de por medio. Un nivel de detalles que por lo que parece, ha cumplido las primeras expectativas de los afortunados que ya la han visto en pantalla grande.

Las primeras reseñas de ‘Furiosa’

Más allá de la dupla mediática formada por Taylor-Joy y Hemsworth, Furiosa cuenta en su reparto con Tom Burke, Ayla Browne, Charles Fraser, Quaden Bayles y John Howard, a la para que Lachy Hulme asume el papel de Inmortal Joe. Por último Nathan Jones y Angus Sampson retoman sus papeles antagonistas anteriormente vistos en Fury Road. Pero, una vez conocemos a todos los implicados…¿qué primeras sensaciones está dejando la película?

I would and could easily watch 15 hours of Anya Taylor Joy and Alyla Browne as #Furiosa, however much of her film struggles with inconsistent pacing due to the segmented story. This won't match up to Fury Road's splendor but it also doesn't need to. #IMAX pic.twitter.com/q1vyUpYJeK — therese lacson • 宋蕾蕾 (@bamfpire) May 7, 2024

El primer bache o «palo» que se le da al trabajo de Miller corre a cargo de la reseña de Therese Lacson, de Collider, la cual cree que el largometraje tiene algunos problemas de consistencia en cuanto a su ritmo. «Podría fácilmente ver 15 horas de Anya Taylor-Joy y Alyla Browne en Furiosa, sin embargo, gran parte de la película tiene problemas de ritmo inconsistente debido a la historia segmentada. Esto no estará a la altura del esplendor de Fury road, pero tampoco es necesario», escribía en la red social X.

George Miller’s #Furiosa is powerhouse action filmmaking at its absolute best! A ferocious & relentlessly paced epic that expands the story of Furiosa and the Wasteland while delivering the craziest chases, the most bombastic characters & just plain stunning cinematography.… pic.twitter.com/tLEADO3Zc2 — Erik Davis (@ErikDavis) May 7, 2024

Por otra parte, el medio Fandango a través de Erik Davis, quiso poner en alza el trabajo tras las cámaras de Miller: «¡Furiosa de George Miller es un cine de acción potente en su máxima expresión! Una epopeya feroz de ritmo implacable que expande la historia de Furiosa y el yermo mientras ofrece las persecuciones más locas, los personajes grandilocuentes y una cinematografía simplemente impresionante». Apuntando hacia las diferencias respecto a la anterior entrega, el crítico David Ehrlich matizó que quizás algunas diferencias con el título de Theron y Tom Hardy, podría frustrar a algunas personas. Por último, Nicks’s Flicks Fix alaba la épica creada por Miller, destacando el papel del actor australiano en el rol de villano:

#Furiosa is EPIC in every sense of the word! The world building and lore expansion of the Mad Max universe is front and centre to a bombastic film that has some explosive, exciting action. Taylor-Joy is great, but Hemsworth truly shines in a way he hasn’t before!@warnerbrosau pic.twitter.com/6zBmDAuCBC — Nick’s Flicks Fix (@nicksflicksfix) May 7, 2024

«Furiosa es ÉPICA en todos los sentidos de la palabra! La construcción del mundo y la expansión de la historia del universo Ma Max están al frente y al centro de una película grandilocuente que tiene una acción explosiva y emocionante. Taylor-Joy es genial, ¡pero Hemsworth realmente brilla como nunca antes!».

¿Cuándo llegará a los cines?

Furiosa está muy cerca de su estreno. Llegará a los cines el próximo 24 de mayo y después, se espera que termine en el catálogo de Max. Si hace una buena taquilla, no parece que tardaremos tanto en ver una nueva precuela, pues Miller ya ha avisado que tiene escrito también un vistazo hacia el pasado del propio Max Rockatansky.

Esta precuela ha costado 160 millones de dólares, por lo que tendrá que acumular una taquilla económica similar a lo conseguido por su antecesora si quiere obtener ganancias (380 millones de dólares). Su principal handicap será la crisis que vive actualmente el mercado de la exhibición, incapaz de atraer a tantos espectadores como antes.