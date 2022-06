George Miller lamenta no haber podido incluir a Tilda Swinton en ‘Furiosa’: «es una de las personas más sabias que he conocido»

El director de Mad Max estrenará Tres mil años esperándote, una propuesta radicalmente diferente a su anterior trabajo, pero que ha influido mucho a la hora de su siguiente proyecto, la precuela sobre el personaje de Furiosa. La responsable de ello es la protagonista de su nueva película Tilda Swinton, a la que ha elogiado como si fuese él el que llevase tres mil años esperando trabajar con ella. Hasta el punto de remover cielo y tierra para encontrar un papel para la actriz en la historia que narrará el pasado del personaje interpretado por Charlize Theron.

“Ella es una artista y una de las personas más sabias que he conocido”, Señaló Miller agregando que encontrar un personaje para ella fue lo primero que pensó al instante de comenzar a dirigirla en la película fantástica presentada en Cannes. La fijación del cineasta australiano llegó al punto de querer escribir un personaje masculino, citando como inspiración el remake de Suspiria dirigido por Luca Guadagnino, donde Swinton interpretaba a varios personajes: “En Suspiria interpretó tres papeles, uno de los cuales es un anciano, así que pensé bueno, ella podría interpretar a uno de los hombres. Pero desafortunadamente, no había ningún papel en el que ella encajara”.

El director de 77 años matizó que forzarlo más de la cuenta no es algo que haya que hacer en este tipo de producciones, ya que suelen terminar siendo personajes que desaparecen en la sala de montaje. “Nunca le haría eso, pero definitivamente quería que sucediera”, explicaba. Desgraciadamente no existe de momento una nueva colaboración entre Miller y Tilda Swinton, pero al menos los fanáticos del realizador pueden contentarse con ver en cines Tres mil años esperándote el 2 de septiembre. En este cuento de amor, La Dra. En literatura Alithea Binnie (Swinton) se compra un frasco en un bazar durante sus vacaciones y este, resulta ser el hogar de un genio (Idris Elba) que dice poder concederle tres deseos. Conocedora de las historias de maldiciones sobre este tipo de supuestas bendiciones, la académica no quiere hacer uso de tan extraña fortuna. Para convencerla, el genio le contará varias historias de su pasado.

En estos instantes, George Miller se encuentra rodando Furiosa, una revisión del personaje interpretado esta vez por Anya-Taylor Joy y con Chris Hemsworth como principal antagonista. La película volverá a contar con actores de Mad Max: Fury Road como Nathan Jones y Angus Sampson.