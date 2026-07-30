Kiko Rivera se plantea llevar a los tribunales a Irene Rosales y Jessica Bueno tras sufrir el ictus

La vida ha vuelto a dar una nueva oportunidad a Kiko Rivera. El DJ ha sufrido un nuevo ictus por el que ha estado ingresado varios días en el hospital. Afortunadamente, la evolución se ha desarrollado de manera favorable y, a día de hoy, se encuentra en casa descansando y recuperándose de este accidente cerebrovascular. Sin embargo, este episodio ha supuesto un antes y un después para el hijo de la tonadillera y, según lo publicado, sus prioridades han cambiado por completo. Tal y como él mismo ha señalado, su principal objetivo es preservar su tranquilidad y centrarse en su recuperación, evitando así que cualquier tipo de situación pueda afectar a su estado físico o emocional.

En este contexto, el periodista Saúl Ortiz ha sacado a la luz que Kiko estaría dispuesto a tomar medidas legales contra cualquier persona que, a su juicio, traspase determinados límites. De hecho, se plantearía llevar a los tribunales a Irene Rosales y Jessica Bueno, madre de sus hijos, si considera que algunas de sus declaraciones o insinuaciones vulneran el derecho a la intimidad o perjudican su proceso de recuperación. Los médicos le han advertido que el proceso será lento y es por ello por lo que ha decidido centrarse única y exclusivamente en su bienestar y su salud, y no va a permitir que nadie interfiera en ella.

Por ahora, Kiko Rivera no se ha pronunciado sobre que vaya a llevar a cabo ningún tipo de denuncia, así como Irene y Jessica tampoco han hablado al respecto, ya que ambas han preferido mantenerse al margen de este último revés de salud del padre de sus hijas. Por su parte, el sevillano se ha limitado a agradecer incansablemente el gran apoyo que ha recibido de Lola, su actual pareja, para la que no tiene palabras por su bondad. «Hay momentos en la vida que te enseñan quién está de verdad. Esta última semana ha sido uno de ellos. No te has separado de mí ni un solo minuto. Has estado cuando hacía falta hablar, cuando el silencio decía más que las palabras y cuando simplemente necesitaba sentir que no estaba solo. Eso no se puede fingir. Eso nace del corazón», ha escrito en su perfil de Instagram.

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Las palabras de Irene Rosales sobre el ictus de Kiko Rivera

Desde su divorcio, Kiko e Irene han mantenido una tensa guerra mediática que no ha parado de acaparar titulares. Sin embargo, tras conocerse el ictus sufrido por Kiko, la sevillana ha optado por la prudencia. «De manera indirecta, al final también me toca por el vínculo que tenemos por las niñas», aseguró. Antes de eso, COOL fue el primer medio que se puso en contacto con ella después de conocerse la noticia. En aquella conversación, reconoció que no sabía mucho más de lo que el propio Kiko había decidido compartir a través de sus redes sociales. Una respuesta breve, pero muy reveladora, con la que dejó claro que conocía de primera mano el delicado momento que atravesaba el padre de sus hijas.