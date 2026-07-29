Lola García estalla contra quienes creen que escribe desde las redes de Kiko Rivera: «¿Os quedan fuerzas para seguir inventando?»

Lola García ha estallado. Y lo ha hecho después de que varias personas consideren que ha sido la encargada de escribir en las redes sociales de Kiko Rivera (comunicados y emotivas dedicatorias de amor) mientras este se encuentra recuperándose de un ictus. Óscar Repo, desde el plató de De Lunes a Viernes, señaló que veía claramente una estrategia de marketing de alguien «que está al lado y sabe aprovechar la oportunidad». Una idea que Ángela Portero corroboraba y apuntillaba con que Lola cada vez mandaba más en la relación. En medio del debate, la pareja del DJ ha decidido dar un paso al frente y desmentir este tipo de rumores.

«¿En serio? ¿Os quedan fuerzas para seguir inventando? ¿Para seguir culpando? ¿No os vale con un ictus? ¿Hasta dónde sois capaces de llegar? No me hace falta escribirme textos de él hacia mí porque me lo dice todos los días, y para mí es especial que él quiera, al igual que yo, expresarse en sus redes», comenzaba a decir.

La joven continuaba haciendo hincapié en que, después del complicado revés de salud de Kiko, ella «se dedicaba a apoyarle, a estar en familia y a no meterse con nadie». «De verdad, dejar de hacer daño, dar un poco de tregua. Aunque os cuesta creerlo, nos adoramos y no hacemos nada malo diciéndolo. Ojalá algún día os canséis…», sentenciaba. Para concluir, mandaba un mensaje directo a Kiko: «Mi amor, feliz de tenerte», señalaba.

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Por su parte, Kiko Rivera tampoco ha optado por el silencio. «Me parece increíble que haya personas que piensen que los textos me los escribe Lola. De verdad, es sorprendente hasta dónde puede llegar la imaginación de algunos», señalaba en el universo 2.0.

La emotiva dedicatoria de Kiko Rivera a Lola García

Los rumores sobre si Lola García podía haberse convertido en la community manager de Kiko Rivera saltaron a raíz de que este último publicara en su perfil oficial de Instagram una emotiva dedicatoria en plena recuperación. Y es que quiso agradecer a su chica el apoyo que le había brindado en estos complicados momentos.

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«No te has separado de mí ni un solo minuto. Has estado cuando hacía falta hablar, cuando el silencio decía más que las palabras y cuando simplemente necesitaba sentir que no estaba solo. Eso no se puede fingir. Eso nace del corazón. Es muy difícil encontrar a una persona que quiera de esta manera, con esa entrega, esa calma y ese amor tan limpio. Y hoy tengo más claro que nunca que no pienso equivocarme ni lo más mínimo contigo. Eres la mujer de mi vida. Lo digo con la tranquilidad de quien ya no tiene dudas y con la certeza de quien ha aprendido qué es realmente importante», escribía.